O ‘empurrão’ do PT para a candidatura de Haddad em São Paulo

O PT decidiu investir no impulsionamento de vídeos para alavancar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e, ao mesmo tempo, aumentar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

O partido patrocinou dezenas vídeos em que Haddad fala de realizações do governo federal nas cidades do estado.

Cada gravação é personalizada, tratando de entregas locais, mas segue um mesmo padrão.

“O governo federal tem feito muita coisa aqui e em todo o estado, mas tentam esconder isso de você”, repete Haddad em todos os vídeos, antes de entrar nos detalhes de cada município.

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O impulsionamento ocorreu na Meta, controladora do Instagram e Facebook, que permite direcionar cada peça para uma cidade específica.

A estratégia ocorre em um momento de incerteza na disputa. Após a desistência de dois pré-candidatos, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB), cresceu o temor de uma vitória no primeiro turno do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lidera as pesquisas.

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A candidatura de Haddad é considerada essencial para melhorar a votação de Lula em São Paulo. Por isso, o impulsionamento dos vídeos tem um efeito duplo.

Em reunião na quarta-feira com Lula, Haddad enfim definiu sua chapa. O ex-ministro e ex-governador Márcio França (PSB) será seu vice, enquanto as também ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) vão concorrer ao Senado.