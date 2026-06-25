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Política

O ‘empurrão’ do PT para a candidatura de Haddad em São Paulo

Impulsionamento de vídeos serve também para melhorar imagem do governo Lula no estado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h49 | Atualizado em 25 jun 2026, 12h08
O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad
O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O ‘empurrão’ do PT para a candidatura de Haddad em São Paulo Priorize VEJA no Google

O PT decidiu investir no impulsionamento de vídeos para alavancar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e, ao mesmo tempo, aumentar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

O partido patrocinou dezenas vídeos em que Haddad fala de realizações do governo federal nas cidades do estado.

Cada gravação é personalizada, tratando de entregas locais, mas segue um mesmo padrão.

“O governo federal tem feito muita coisa aqui e em todo o estado, mas tentam esconder isso de você”, repete Haddad em todos os vídeos, antes de entrar nos detalhes de cada município.

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O impulsionamento ocorreu na Meta, controladora do Instagram e Facebook, que permite direcionar cada peça para uma cidade específica.

A estratégia ocorre em um momento de incerteza na disputa. Após a desistência de dois pré-candidatos, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB), cresceu o temor de uma vitória no primeiro turno do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lidera as pesquisas.

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A candidatura de Haddad é considerada essencial para melhorar a votação de Lula em São Paulo. Por isso, o impulsionamento dos vídeos tem um efeito duplo.

Em reunião na quarta-feira com Lula, Haddad enfim definiu sua chapa. O ex-ministro e ex-governador Márcio França (PSB) será seu vice, enquanto as também ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) vão concorrer ao Senado.

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