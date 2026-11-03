O empurrão de lideranças para que Tereza Cristina dispute presidência do Senado

Ainda que o PP e o União Brasil tenham demonstrado apoio público às pretensões de Davi Alcolumbre ser reconduzido ao comando do Senado, a senadora Tereza Cristina, do partido de Ciro Nogueira, sinalizou a aliados que manterá seu nome na disputa pela principal cadeira da Mesa Diretora da Casa.

Com o objetivo de fortalecer a postulação de Tereza, lideranças ligadas à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura terão um encontro com a parlamentar nesta quarta-feira.

A ideia é mobilizar mulheres de diferentes segmentos e correntes políticas em defesa de uma candidatura feminina à Presidência do Senado.

Com a iniciativa, os envolvidos esperam demonstrar que a defesa do protagonismo feminino não se resume a uma candidatura, mas representa uma reivindicação mais ampla por reconhecimento, representatividade e participação efetiva nas decisões políticas.

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Pretendem ainda fazer uma ofensiva contra os partidos que costumam rifar a participação feminina em espaços de comando – lembram do caso em que Soraya Santos foi forçada pelo PL a retirar sua candidatura por uma vaga no TCU.