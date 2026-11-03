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Política

O empurrão de lideranças para que Tereza Cristina dispute presidência do Senado

Senadora sinalizou que manterá candidatura ao comando do Senado apesar de próprio partido ter indicado apoio às pretensões de Alcolumbre

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h33
Mulher de meia-idade, cabelos curtos e castanhos, sorri levemente, vestindo blazer azul-marinho e camisa listrada. Ela está em pé, apoiada em uma cadeira de escritório preta, em frente a uma estante de madeira cheia de livros e objetos decorativos
A senadora Tereza Cristina em entrevista à revista ParlaMento (Esfera Brasil/Divulgação)
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Ainda que o PP e o União Brasil tenham demonstrado apoio público às pretensões de Davi Alcolumbre ser reconduzido ao comando do Senado, a senadora Tereza Cristina, do partido de Ciro Nogueira, sinalizou a aliados que manterá seu nome na disputa pela principal cadeira da Mesa Diretora da Casa.

Com o objetivo de fortalecer a postulação de Tereza, lideranças ligadas à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura terão um encontro com a parlamentar nesta quarta-feira.

A ideia é mobilizar mulheres de diferentes segmentos e correntes políticas em defesa de uma candidatura feminina à Presidência do Senado.

Com a iniciativa, os envolvidos esperam demonstrar que a defesa do protagonismo feminino não se resume a uma candidatura, mas representa uma reivindicação mais ampla por reconhecimento, representatividade e participação efetiva nas decisões políticas.

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Pretendem ainda fazer uma ofensiva contra os partidos que costumam rifar a participação feminina em espaços de comando – lembram do caso em que Soraya Santos foi forçada pelo PL a retirar sua candidatura por uma vaga no TCU.

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