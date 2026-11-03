O empurrão de lideranças para que Tereza Cristina dispute presidência do Senado
Senadora sinalizou que manterá candidatura ao comando do Senado apesar de próprio partido ter indicado apoio às pretensões de Alcolumbre
Ainda que o PP e o União Brasil tenham demonstrado apoio público às pretensões de Davi Alcolumbre ser reconduzido ao comando do Senado, a senadora Tereza Cristina, do partido de Ciro Nogueira, sinalizou a aliados que manterá seu nome na disputa pela principal cadeira da Mesa Diretora da Casa.
Com o objetivo de fortalecer a postulação de Tereza, lideranças ligadas à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura terão um encontro com a parlamentar nesta quarta-feira.
A ideia é mobilizar mulheres de diferentes segmentos e correntes políticas em defesa de uma candidatura feminina à Presidência do Senado.
Com a iniciativa, os envolvidos esperam demonstrar que a defesa do protagonismo feminino não se resume a uma candidatura, mas representa uma reivindicação mais ampla por reconhecimento, representatividade e participação efetiva nas decisões políticas.
Pretendem ainda fazer uma ofensiva contra os partidos que costumam rifar a participação feminina em espaços de comando – lembram do caso em que Soraya Santos foi forçada pelo PL a retirar sua candidatura por uma vaga no TCU.