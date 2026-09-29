O empate na eleição em Pernambuco, segundo nova pesquisa Quaest
João Campos e Raquel Lyra estão empatados numericamente
Nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra uma corrida acirrada para o governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) aparecem empatados numericamente em ambos os turnos, a poucos dias do encontro com as urnas.
No primeiro turno, tanto João quanto Raquel têm 42% da preferência. Na comparação com a rodada anterior, da quarta-feira passada, 23, João oscilou três pontos para cima (tinha 39%), e Raquel, um (tinha 41%). As movimentações se deram dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Já em um embate direto, os dois têm 44% das intenções de voto. João oscilou três pontos para cima (tinha 41%), e Raquel, um (tinha 43%).
Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco:
- João Campos (PSB): 42% (eram 39% em 23 de setembro)
- Raquel Lyra (PSD): 42% (eram 41%)
- Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%)
- Renan Hallais (Missão): 0% (era 1%)
- Professora Camila (UP): 0% (era 0%)
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%)
- Victor Assis (PCO): 0% (era 0%)
- Indecisos: 10% (eram 12%)
- Branco/nulo/não vai votar: 5% (eram 6%)
Segundo turno
- João Campos (PSB): 44% (eram 41% em 23 de setembro)
- Raquel Lyra (PSD): 44% (eram 43%)
- Indecisos: 7% (eram 10%)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 1.302 eleitores pernambucanos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-00324/2026.