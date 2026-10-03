O empate na eleição em Pernambuco antes do 1º turno, segundo o Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra um cenário de indefinição para o governo de Pernambuco.

Raquel Lyra (PSD) tem 49% das intenções de voto, e João Campos, 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja a pesquisa para a eleição ao governo de Pernambuco:

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Raquel Lyra: 49%

João Campos: 48%

Ivan Moraes: 1%

Renan Hallais: 1%

Victor Assis: 0%

Professora Camila: 0%

Guilherme Fonseca: 0%

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.650 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo do registro na Justiça Eleitoral é PE-02404/2026.