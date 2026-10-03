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Política

O empate na eleição em Pernambuco antes do 1º turno, segundo o Datafolha

Raquel Lyra e João Campos estão no mesmo patamar dentro da margem de erro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 20h59
O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB); e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Antonio Cruz/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O empate na eleição em Pernambuco antes do 1º turno, segundo o Datafolha Priorize VEJA no Google

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra um cenário de indefinição para o governo de Pernambuco.

Raquel Lyra (PSD) tem 49% das intenções de voto, e João Campos, 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja a pesquisa para a eleição ao governo de Pernambuco:

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  • Raquel Lyra: 49%
  • João Campos: 48%
  • Ivan Moraes: 1%
  • Renan Hallais: 1%
  • Victor Assis: 0%
  • Professora Camila: 0%
  • Guilherme Fonseca: 0%

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.650 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo do registro na Justiça Eleitoral é PE-02404/2026.

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