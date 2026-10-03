O empate na eleição em Pernambuco antes do 1º turno, segundo o Datafolha
Raquel Lyra e João Campos estão no mesmo patamar dentro da margem de erro
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra um cenário de indefinição para o governo de Pernambuco.
Raquel Lyra (PSD) tem 49% das intenções de voto, e João Campos, 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.
Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos.
Veja a pesquisa para a eleição ao governo de Pernambuco:
- Raquel Lyra: 49%
- João Campos: 48%
- Ivan Moraes: 1%
- Renan Hallais: 1%
- Victor Assis: 0%
- Professora Camila: 0%
- Guilherme Fonseca: 0%
Sobre a pesquisa
Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.650 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo do registro na Justiça Eleitoral é PE-02404/2026.