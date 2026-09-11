O embate inusitado entre JHC e Renan Filho na disputa pelo governo de Alagoas

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A disputa pelo governo de Alagoas esquentou com Renan Filho (MDB) ironizando os bíceps de JHC (PSDB), sugerindo uso de inteligência artificial. O tucano reagiu exibindo os músculos, trouxe seu personal trainer e retaliou em debate, criticando o foco do adversário em sua aparência em vez de propostas.

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Candidato do MDB ao governo de Alagoas, Renan Filho fez uma provocação sobre o físico do adversário JHC, do PSDB, que vem sendo explorada pelo tucano nos últimos dias.

Em agosto, o filho de Renan Calheiros ironizou uma imagem do rival e sugeriu que o tamanho de seus bíceps teria sido alterado com inteligência artificial.

“Não é conversa mole, não é dancinha no TikTok, não é músculo aumentado por inteligência artificial. Eu não preciso aumentar meu músculo por IA, nem diminuir”, afirmou o emedebista.

Em reação, JHC passou a investir em novas fotos exibindo os bíceps. Até Wilker Pinheiro, personal trainer do tucano, entrou na discussão para assegurar que não há inteligência artificial no “muque” do ex-prefeito de Maceió.

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Ontem, JHC aproveitou que estava frente a frente com o adversário em um debate para resgatar o assunto. “Esse candidato sério que ele se intitula foi perguntado sobre suas propostas e ele veio falar sobre os meus bíceps. Seria a mesma coisa se me perguntassem alguma coisa e eu dissesse: ‘e aquele cabelo de boneca do Renanzinho Calheiros? É IA, é implante ou na verdade ele é careca? Acho que isso não é proposta para a gente debater Alagoas'”.