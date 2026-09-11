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Política

O embate inusitado entre JHC e Renan Filho na disputa pelo governo de Alagoas

Nos últimos dias, JHC tem explorado provocação de Renan Filho sobre tamanho de seus bíceps

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 14h30 | Atualizado em 11 set 2026, 15h01
Dois homens em close-up, o da esquerda com cabelo escuro e terno preto, o da direita com cabelo grisalho e terno azul, ambos com expressões sérias e boca entreaberta, como se estivessem falando
O ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSDB); e o ex-ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB) (Jonas Pereira/Agência Senado/Ministério dos Transportes/Divulgação)
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Candidato do MDB ao governo de Alagoas, Renan Filho fez uma provocação sobre o físico do adversário JHC, do PSDB, que vem sendo explorada pelo tucano nos últimos dias.

Em agosto, o filho de Renan Calheiros ironizou uma imagem do rival e sugeriu que o tamanho de seus bíceps teria sido alterado com inteligência artificial.

“Não é conversa mole, não é dancinha no TikTok, não é músculo aumentado por inteligência artificial. Eu não preciso aumentar meu músculo por IA, nem diminuir”, afirmou o emedebista.

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Em reação, JHC passou a investir em novas fotos exibindo os bíceps. Até Wilker Pinheiro, personal trainer do tucano, entrou na discussão para assegurar que não há inteligência artificial no “muque” do ex-prefeito de Maceió.

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Ontem, JHC aproveitou que estava frente a frente com o adversário em um debate para resgatar o assunto. “Esse candidato sério que ele se intitula foi perguntado sobre suas propostas e ele veio falar sobre os meus bíceps. Seria a mesma coisa se me perguntassem alguma coisa e eu dissesse: ‘e aquele cabelo de boneca do Renanzinho Calheiros? É IA, é implante ou na verdade ele é careca? Acho que isso não é proposta para a gente debater Alagoas'”.

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