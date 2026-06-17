O embaraço da cúpula do PL ao ver Eduardo Bolsonaro condenado pelo STF

Condenado pelo STF sob acusação de tentar interferir no caso da trama golpista, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro criou um novo “embaraço” à cúpula do PL. O filho 03 de Jair Bolsonaro pretende ser suplente de André do Prado ao Senado por São Paulo. Mesmo com uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime semi-aberto a cumprir, Eduardo já comunicou à legenda que não pretende abrir mão de seus planos.

Acontece que a avaliação da cúpula do partido é a de que a presença de Eduardo mais comprometeria do que ajudaria a chapa encabeçada por Do Prado. Ao contrário do que acontece com Jair Bolsonaro (PL), cujo o apoio é valioso para o presidente da ALESP, mesmo em prisão domiciliar, Eduardo é visto internamente como possível fator capaz de distanciar os votos de eleitores de centro.

Há a aposta de que a retórica de que ele “jogou contra o Brasil” será usada pelos adversários à Casa Alta.

Entretanto, o partido se encontra de mãos atadas: como a decisão de tê-lo na chapa é da família Bolsonaro, ninguém na legenda terá força de tirá-lo do posto. Caciques do partido se frustraram com a manutenção da candidatura, já que acreditavam que ele abriria mão da postulação, caso fosse condenado.