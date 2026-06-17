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Política

O embaraço da cúpula do PL ao ver Eduardo Bolsonaro condenado pelo STF

Caciques do PL se frustraram com a manutenção do nome na suplência ao Senado, já que acreditavam que ele abriria mão da postulação, caso fosse condenado

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h06
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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O embaraço da cúpula do PL ao ver Eduardo Bolsonaro condenado pelo STF Priorize VEJA no Google

Condenado pelo STF sob acusação de tentar interferir no caso da trama golpista, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro criou um novo “embaraço” à cúpula do PL. O filho 03 de Jair Bolsonaro pretende ser suplente de André do Prado ao Senado por São Paulo. Mesmo com uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime semi-aberto a cumprir, Eduardo já comunicou à legenda que não pretende abrir mão de seus planos.

Acontece que a avaliação da cúpula do partido é a de que a presença de Eduardo mais comprometeria do que ajudaria a chapa encabeçada por Do Prado. Ao contrário do que acontece com Jair Bolsonaro (PL), cujo o apoio é valioso para o presidente da ALESP, mesmo em prisão domiciliar, Eduardo é visto internamente como possível fator capaz de distanciar os votos de eleitores de centro.

Há a aposta de que a retórica de que ele “jogou contra o Brasil” será usada pelos adversários à Casa Alta.

Entretanto, o partido se encontra de mãos atadas: como a decisão de tê-lo na chapa é da família Bolsonaro, ninguém na legenda terá força de tirá-lo do posto. Caciques do partido se frustraram com a manutenção da candidatura, já que acreditavam que ele abriria mão da postulação, caso fosse condenado.

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