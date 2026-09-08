O efeito negativo de Garotinho na campanha de Paes

A permanência de Anthony Garotinho (Republicanos) na corrida a governador do Rio afeta diretamente a campanha de Eduardo Paes (PSD). Além de o ex-governador mirar com frequência sua metralhadora na direção do ex-prefeito, os resultados do levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 8, mostram que Paes teria chance de vencer no primeiro turno sem Garotinho na disputa. Paes salta de 43,5% – no cenário com o ex-governador – para 47,4% quando ele fica de fora da pesquisa. Douglas Ruas (PL), o segundo colocado, é menos beneficiado: ele vai de 20,3% para 22,7%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Garotinho já era visto na campanha de Paes como um problema pelos ataques que faz nas suas redes sociais. Agora ficou claro que ele atrapalha ao ajudar a empurrar a eleição no Rio para o segundo turno. Os números mostram ainda que Ruas apresenta crescimento (no levantamento com Garotinho), oscilando quase 5% na comparação com levantamento de agosto – quando somou 15,5% das intenções de voto. Paes teve uma pequena queda, dentro da margem de erro – no mês passado, chegou a 44,5%.

Garotinho tem sua candidatura contestada pelo Ministério Público Eleitoral. O entendimento é de que o ex-governador está com os seus direitos políticos suspensos por oito anos devido a uma condenação transitada em julgado por improbidade administrativa.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-01671/2026.