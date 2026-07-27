O efeito ‘duvidoso’ das falas de Javier Milei para a campanha de Flávio Bolsonaro

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Javier Milei intensificou a crise diplomática com o Brasil ao atacar Lula e Alexandre de Moraes em solo brasileiro. O episódio, que incluiu a convocação do embaixador argentino, é analisado por José Benedito da Silva, que explora as consequências para a relação bilateral, a campanha de Flávio Bolsonaro e a possível busca de Milei por liderança regional.

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As declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante sua participação na convenção que oficializou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro abriram uma nova frente de atrito diplomático entre Brasília e Buenos Aires. O tema foi analisado no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, com participação do editor José Benedito da Silva (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante o evento, Milei criticou a política fiscal do governo brasileiro e dirigiu ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes. A resposta veio em duas frentes: o ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o presidente argentino como “palhaço”, enquanto o Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil para manifestar a reprovação oficial do governo brasileiro.

Milei ultrapassou os limites da diplomacia?

Para José Benedito, a postura adotada pelo presidente argentino rompeu padrões esperados na relação entre chefes de Estado. “A postura do Milei, de fato, cruzou todas as linhas vermelhas”, afirmou.

Segundo o editor, independentemente das divergências políticas entre os governos, a visita ao Brasil exigia uma conduta institucional diferente. “Ele estava em solo estrangeiro e ofendeu o chefe de Estado. Isso não deveria ter acontecido.”

Benedito destacou ainda que a repercussão negativa não ficou restrita ao Brasil: “Repercutiu muito mal, inclusive dentro da Argentina.”

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Na avaliação do jornalista, o episódio preocupa porque Brasil e Argentina mantêm uma relação comercial estratégica, e um agravamento da crise diplomática pode produzir consequências para ambos os países.

As polêmicas medidas de Donald Trump

A crise beneficia a campanha de Flávio Bolsonaro?

O principal ponto da análise de José Benedito foi o possível impacto eleitoral da aproximação entre Flávio e Milei. Segundo o editor, é improvável que o apoio do presidente argentino amplie a base eleitoral do senador. “Tenho minhas dúvidas se isso é bom para o Flávio.”

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Para Benedito, os eleitores brasileiros que demonstram simpatia por Milei já tendem a apoiar Flávio, o que limita o potencial de crescimento da candidatura. “O eleitorado que gosta do Milei já é o eleitorado que vota com Flávio.”

Na avaliação do jornalista, o risco é justamente o oposto. “Esse tipo de declaração e esse tipo de postura do presidente argentino não acrescenta nenhum voto novo ao Flávio e cria alguma resistência no eleitor que não vota nele.”

A estratégia internacional da campanha pode ter efeito limitado?

José Benedito também avaliou que a tentativa de aproximar Flávio de lideranças conservadoras internacionais apresenta retorno político incerto. Ele citou, além de Milei, o alinhamento do senador com Donald Trump e o apoio recebido do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu como movimentos cujo impacto eleitoral permanece duvidoso. “Essa tentativa de capitalizar isso internamente na corrida presidencial, para mim, tem um efeito bastante duvidoso.”

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Segundo o editor, a associação com líderes estrangeiros não necessariamente se traduz em novos apoios no eleitorado brasileiro.

O governo respondeu na medida certa?

Ao comentar a reação brasileira, José Benedito avaliou que a convocação do embaixador argentino pelo Itamaraty foi uma resposta institucional adequada diante das declarações de Milei. Por outro lado, considerou que o ministro Dario Durigan também elevou desnecessariamente o tom do debate: “Chamar de palhaço também não ajuda.”

Na avaliação do jornalista, a escalada verbal entre autoridades dos dois países contribui para deteriorar uma relação bilateral considerada estratégica.

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Milei busca assumir liderança da direita sul-americana?

O editor sugeriu que a atuação recente do presidente argentino pode refletir uma tentativa de ampliar seu protagonismo político na região. Segundo ele, diante do avanço de governos de direita em países vizinhos, Milei parece buscar um papel de liderança nesse campo político: “Me parece que ele está querendo ter um pouco mais de protagonismo agora.”

O editor ponderou, contudo, que ainda é cedo para saber se essa estratégia produzirá os resultados pretendidos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.