O efeito do fim da escala 6×1 na disputa entre Flávio e Lula, segundo nova pesquisa BTG/Nexus
Primeira pesquisa do instituto após a aprovação da medida revela diferenças importantes entre os eleitorados de Lula e Flávio Bolsonaro
Dois em cada três eleitores aprovam o fim da escala 6×1, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, a primeira do instituto realizada após a aprovação da medida pelo Congresso, divulgada nesta segunda-feira, 19. Ao todo, 66,2% dos entrevistados dizem aprovar o fim desse regime de trabalho, enquanto 26,4% desaprovam. Outros 7,4% não sabem ou não responderam.
O tema aparece na reta final do segundo turno e é uma das principais bandeiras exploradas na campanha de Lula. O levantamento mostra, porém, que o apoio à medida ultrapassa o eleitorado do presidente e alcança também grupos que não votaram nele no primeiro turno.
Quem mais apoia o fim da escala 6×1?
O apoio é mais alto entre os eleitores que votaram em Lula no primeiro turno. Nesse grupo, 91,9% aprovam o fim da escala 6×1. Entre os que votaram nos candidatos classificados pelo relatório como terceira via, a aprovação chega a 70,9%. O mesmo percentual, 70,9%, aparece entre os que não compareceram para votar.
Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, o apoio é menor, mas ainda alcança 39,4%. Esse é o grupo que apresenta a menor aprovação entre os recortes destacados pela Nexus.
Como os eleitores de Lula e Flávio se dividem sobre a medida?
Quando o recorte considera a intenção de voto no segundo turno, a diferença entre os dois eleitorados fica ainda mais evidente. Entre os eleitores de Lula, 91,4% aprovam o fim da escala 6×1 e 5,3% desaprovam.
Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 41,1% aprovam a medida e 48,6% desaprovam. Nesse grupo, portanto, a desaprovação aparece numericamente acima da aprovação.
O apoio ao fim da 6×1 vai além do eleitorado lulista?
Sim. Embora o maior percentual de aprovação esteja entre os eleitores de Lula, a pesquisa mostra apoio elevado também entre grupos que não votaram no presidente no primeiro turno. Entre eleitores da chamada terceira via e entre abstencionistas, a aprovação é de 70,9%.
O resultado indica que o apoio à medida não está restrito a um único campo eleitoral, ainda que a intensidade varie de forma significativa conforme o voto declarado.
O tema muda o voto no segundo turno?
A pesquisa mede a aprovação ou desaprovação do fim da escala 6×1, mas não estabelece relação causal entre a posição sobre a medida e a intenção de voto. Os dados permitem identificar como diferentes grupos avaliam a proposta, mas não afirmar que ela tenha provocado mudança de candidato.
Na mesma rodada, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, com 45,9%. Nos votos válidos, os percentuais são de 50,3% e 49,7%, respectivamente, em situação de empate técnico segundo o instituto.
Qual é a metodologia da pesquisa?
A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.