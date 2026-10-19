O efeito do fim da escala 6×1 na disputa entre Flávio e Lula, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

Ler Resumo





Nova pesquisa BTG/Nexus revela que dois em cada três eleitores aprovam o fim da escala 6×1, uma medida defendida por Lula. O levantamento mostra que o apoio à proposta se estende para além do eleitorado petista, alcançando diversos grupos. Entenda os detalhes e os percentuais de aprovação em cada segmento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Dois em cada três eleitores aprovam o fim da escala 6×1, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, a primeira do instituto realizada após a aprovação da medida pelo Congresso, divulgada nesta segunda-feira, 19. Ao todo, 66,2% dos entrevistados dizem aprovar o fim desse regime de trabalho, enquanto 26,4% desaprovam. Outros 7,4% não sabem ou não responderam.

O tema aparece na reta final do segundo turno e é uma das principais bandeiras exploradas na campanha de Lula. O levantamento mostra, porém, que o apoio à medida ultrapassa o eleitorado do presidente e alcança também grupos que não votaram nele no primeiro turno.

Quem mais apoia o fim da escala 6×1?

O apoio é mais alto entre os eleitores que votaram em Lula no primeiro turno. Nesse grupo, 91,9% aprovam o fim da escala 6×1. Entre os que votaram nos candidatos classificados pelo relatório como terceira via, a aprovação chega a 70,9%. O mesmo percentual, 70,9%, aparece entre os que não compareceram para votar.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, o apoio é menor, mas ainda alcança 39,4%. Esse é o grupo que apresenta a menor aprovação entre os recortes destacados pela Nexus.

Continua após a publicidade

Como os eleitores de Lula e Flávio se dividem sobre a medida?

Quando o recorte considera a intenção de voto no segundo turno, a diferença entre os dois eleitorados fica ainda mais evidente. Entre os eleitores de Lula, 91,4% aprovam o fim da escala 6×1 e 5,3% desaprovam.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 41,1% aprovam a medida e 48,6% desaprovam. Nesse grupo, portanto, a desaprovação aparece numericamente acima da aprovação.

Continua após a publicidade

O apoio ao fim da 6×1 vai além do eleitorado lulista?

Sim. Embora o maior percentual de aprovação esteja entre os eleitores de Lula, a pesquisa mostra apoio elevado também entre grupos que não votaram no presidente no primeiro turno. Entre eleitores da chamada terceira via e entre abstencionistas, a aprovação é de 70,9%.

O resultado indica que o apoio à medida não está restrito a um único campo eleitoral, ainda que a intensidade varie de forma significativa conforme o voto declarado.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O tema muda o voto no segundo turno?

A pesquisa mede a aprovação ou desaprovação do fim da escala 6×1, mas não estabelece relação causal entre a posição sobre a medida e a intenção de voto. Os dados permitem identificar como diferentes grupos avaliam a proposta, mas não afirmar que ela tenha provocado mudança de candidato.

Continua após a publicidade

Na mesma rodada, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, com 45,9%. Nos votos válidos, os percentuais são de 50,3% e 49,7%, respectivamente, em situação de empate técnico segundo o instituto.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.