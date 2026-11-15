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Política

O efeito colateral positivo do escândalo Vorcaro, segundo um integrante do STF

A defesa de uma reforma do Judiciário, como reverbera parte da classe política, ganhou corpo com o desgaste de imagem da Corte

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 11h38
Dois homens de meia-idade, vestindo togas e gravatas, sentados em cadeiras de couro marrom em um tribunal. O homem careca à esquerda olha para o homem de óculos à direita, que está de costas, com livros coloridos ao fundo
 (Carlos Moura/STF)
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“Temos que erguer um busto em homenagem ao Vorcaro”. É assim, com ironia extrema, que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) avalia existir pelo menos um efeito colateral positivo do escândalo que mostrou como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se relacionava com diferentes integrantes da Corte. O desgaste reputacional do STF amplificado pela descoberta de mensagens controversas do ex-dono do Master com juízes levará a uma discussão à fórceps sobre uma reforma do Judiciário.

“É uma questão de abordagem: se falar em reformar só o Supremo, ninguém do Supremo vai concordar, mas tratar de uma ampla reforma do Judiciário, do início ao fim, é mais palatável e despersonaliza”, resume um outro ministro de tribunal superior diretamente interessado na causa.

Entre as discussões, ainda em fase embrionária, estão a instituição de mandatos para os juízes, a mudança na idade mínima (hoje em 35 anos) para escolha de um juiz do STF, a retirada do Supremo do foro privilegiado a políticos e a ampliação de critérios de impedimento e suspeição para juízes, que seriam submetidos, sem exceção, a um código de ética.

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Os ministros do Supremo, aliás, voltaram à linha de tiro depois que, a partir de uma ordem do presidente Edson Fachin, delegados da Polícia Federal produziram relatórios analíticos sobre possíveis ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, citados no acervo de mensagens do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A ideia de Fachin era listar as referências a todos os magistrados para só depois definir o encaminhamento a dar ao material.

Ato contínuo, dizem observadores da Corte, seria possível tirar do foco mais imediato os juízes chamuscados pelo escândalo, mas poderia representar bem mais do que isso. Como mostrou VEJA, a lógica é a de que se todos podem ser investigados, ao final das contas nenhum será de fato investigado.

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Supremo Tribunal Federal - STF
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