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Política

O duplo desafio de Caiado após crescimento em pesquisa eleitoral

Desempenho do ex-governador em simulação de segundo turno amplia as expectativas sobre sua estratégia na disputa presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 22h35
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O duplo desafio de Caiado após crescimento em pesquisa eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

O avanço de Ronaldo Caiado nas simulações de segundo turno da mais recente pesquisa BTG/Nexus reposicionou o ex-governador de Goiás no debate sobre a sucessão presidencial, mas também evidenciou o tamanho do desafio para transformar esse desempenho em competitividade na corrida pelo Palácio do Planalto. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, avaliou que Caiado terá de enfrentar uma equação delicada para viabilizar sua candidatura. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Caiado ganhou destaque na pesquisa?

Segundo Tokarski, Caiado alcançou seu melhor desempenho na série histórica da pesquisa ao registrar 6% das intenções de voto no primeiro turno e, ao mesmo tempo, reduzir para dois pontos a distância em uma eventual disputa direta contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na avaliação do CEO da Nexus, o resultado mostra que todos os nomes da centro-direita e da direita aparecem competitivos em um eventual segundo turno. Ainda assim, o ex-governador de Goiás foi o candidato que apresentou a menor diferença em relação a Lula no levantamento. Em um embate direto contra Lula, Caiado obteve 43% das intenções de voto, enquanto o petista arrecadou 45%.

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Por que o segundo turno não garante espaço no primeiro?

Apesar da melhora no cenário de segundo turno, Tokarski ressaltou que a principal dificuldade de Caiado está no primeiro turno. Enquanto o ex-governador aparece com 6% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro concentra 33%, mantendo ampla vantagem entre os candidatos do mesmo campo político.

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“A corrida não é de tiro curto, ela é de longa distância, tem duas etapas”, afirmou. Segundo ele, hoje apenas Flávio demonstra musculatura suficiente para chegar ao segundo turno.

Qual é o desafio de enfrentar o bolsonarismo?

Para Tokarski, Caiado precisará disputar o eleitorado da direita diretamente com Flávio Bolsonaro, mas sem romper com a base bolsonarista. Na avaliação do cientista político, esse equilíbrio será decisivo para que o ex-governador consiga crescer sem inviabilizar sua candidatura.

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“Falando aqui do Caiado, que é o melhor colocado e tem o melhor desempenho no segundo turno, é um desafio duplo. É tentar desgastar o Flávio Bolsonaro sem se desgastar demais a ponto de se inviabilizar junto ao eleitorado bolsonarista”, afirmou.

O CEO da Nexus lembrou que lideranças que confrontaram o bolsonarismo enfrentaram dificuldades para preservar apoio entre esse eleitorado e citou o episódio envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante a eleição municipal paulistana de 2024, como exemplo das tensões dentro do campo da direita.

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Por que a polarização continua favorecendo Lula e Flávio?

Ao comentar outro trecho da pesquisa, Tokarski afirmou que a disputa segue fortemente marcada pela polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Embora a maioria dos entrevistados considere que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil teve motivação política, a responsabilidade pela medida ficou dividida de forma praticamente igual entre os dois polos.

Para o CEO da Nexus, esse comportamento revela que o eleitor tende a interpretar os acontecimentos a partir de sua identificação política, dificultando o avanço de candidaturas alternativas. “O Brasil não é uma sociedade totalmente polarizada. O problema é quando a gente coloca no óculos do eleitor o nome de Lula e o nome de Flávio Bolsonaro”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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