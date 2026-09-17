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Política

O duelo congelado entre Lula e Flávio no segundo turno, segundo o Datafolha

Presidente e senador estão numericamente estacionados desde o início de setembro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 19h28 | Atualizado em 17 set 2026, 19h51
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O duelo congelado entre Lula e Flávio no segundo turno, segundo o Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra absoluta estabilidade na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no cenário de segundo turno para a Presidência da República.

O presidente e o senador estão com a mesma intenção de voto há três rodadas, desde o início de setembro. O petista tem 46%, e o liberal, 44%. São os mesmos percentuais das pesquisas do dia 2 e do dia 10 de setembro.

No primeiro turno, houve movimentação: Flávio oscilou para cima, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, e passou a empatar tecnicamente com Lula na rodada da semana passada. Na nova pesquisa, o cenário se manteve o mesmo.

Veja como está a disputa entre Lula e Flávio no 2º turno nas últimas quatro rodadas do Datafolha:

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17 de setembro

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Em branco/nulo/nenhum: 8%
  • Indecisos: 1%

10 de setembro

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  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Em branco/nulo/nenhum: 8%
  • Indecisos: 1%

2 de setembro

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Em branco/nulo/nenhum: 9%
  • Indecisos: 2%
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Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04029/2026.

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