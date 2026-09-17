O duelo congelado entre Lula e Flávio no segundo turno, segundo o Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra absoluta estabilidade na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no cenário de segundo turno para a Presidência da República.

O presidente e o senador estão com a mesma intenção de voto há três rodadas, desde o início de setembro. O petista tem 46%, e o liberal, 44%. São os mesmos percentuais das pesquisas do dia 2 e do dia 10 de setembro.

No primeiro turno, houve movimentação: Flávio oscilou para cima, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, e passou a empatar tecnicamente com Lula na rodada da semana passada. Na nova pesquisa, o cenário se manteve o mesmo.

Veja como está a disputa entre Lula e Flávio no 2º turno nas últimas quatro rodadas do Datafolha:

Continua após a publicidade

17 de setembro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Indecisos: 1%

10 de setembro

Continua após a publicidade

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Indecisos: 1%

2 de setembro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Indecisos: 2%

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04029/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral