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Política

O ‘drible’ de Romário no Senado para atuar como comentarista durante a Copa

À Casa, ele informou que viajaria para fora do Brasil em caráter pessoal, sem custos aos cofres públicos, mas sem informar detalhes

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h44 | Atualizado em 24 jun 2026, 11h20
Romário
Romário também atua como comentarista na Copa de 2026 (Instagram/Reprodução)
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O ‘drible’ de Romário no Senado para atuar como comentarista durante a Copa Priorize VEJA no Google

Rei da Grande Área nos tempos de jogador, o hoje senador Romário (PL-RJ) encontra-se nos Estados Unidos desde o último dia 10, onde atua como comentarista da Copa do Mundo contratado pela CazéTV. Apesar disto, o ex-craque não se licenciou das funções parlamentares ou deixou suplente trabalhando em seu lugar no Brasil e segue recebendo salários normalmente.

No exterior, entre um comentário e outro, o herói do Tetra também pode ser visto fazendo gols em partidas de veteranos, tem viralizado por fazer dancinhas para o Tiktok e segue como notícia pelas suas aventuras amorosas.

Romário se beneficia pelo fato de o Senado operar em regime semipresencial no período, graças aos festejos de São João. O mecanismo foi criado durante a pandemia da Covid-19 e permite que parlamentares votem à distância e até mesmo participem de sessões por videoconferência, quando necessário.

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À Casa, ele informou que viajaria para fora do Brasil em caráter pessoal, sem custos aos cofres públicos, mas sem informar detalhes. Por meio da sua assessoria, o senador afirma que não haverá sessões deliberativas até o próximo dia 19, quando se encerra a Copa do Mundo, e que não vê qualquer problema ou conflito de interesses.

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Desde que chegou nos Estados Unidos, no dia 10, Romário registrou presença na votação que confirmou a ida do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar disto, ele não votou.

No dia 17, participou da votação do projeto de lei complementar que altera a Lei da Responsabilidade Fiscal para impedir bloqueios orçamentários nas agências reguladoras.

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De acordo com a assessoria do ex-jogador, os gabinetes dele no Rio e no Senado seguem “operando normalmente e atendem as demandas da população”.

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