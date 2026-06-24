O ‘drible’ de Romário no Senado para atuar como comentarista durante a Copa

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O senador Romário (PL-RJ) está nos EUA como comentarista da Copa do Mundo pela CazéTV, mas continua recebendo salário parlamentar sem se licenciar. Aproveitando o regime semipresencial do Senado, ele informou viagem pessoal e participou de votações à distância, enquanto sua assessoria garante o funcionamento normal do gabinete.

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Rei da Grande Área nos tempos de jogador, o hoje senador Romário (PL-RJ) encontra-se nos Estados Unidos desde o último dia 10, onde atua como comentarista da Copa do Mundo contratado pela CazéTV. Apesar disto, o ex-craque não se licenciou das funções parlamentares ou deixou suplente trabalhando em seu lugar no Brasil e segue recebendo salários normalmente.

No exterior, entre um comentário e outro, o herói do Tetra também pode ser visto fazendo gols em partidas de veteranos, tem viralizado por fazer dancinhas para o Tiktok e segue como notícia pelas suas aventuras amorosas.

Romário se beneficia pelo fato de o Senado operar em regime semipresencial no período, graças aos festejos de São João. O mecanismo foi criado durante a pandemia da Covid-19 e permite que parlamentares votem à distância e até mesmo participem de sessões por videoconferência, quando necessário.

À Casa, ele informou que viajaria para fora do Brasil em caráter pessoal, sem custos aos cofres públicos, mas sem informar detalhes. Por meio da sua assessoria, o senador afirma que não haverá sessões deliberativas até o próximo dia 19, quando se encerra a Copa do Mundo, e que não vê qualquer problema ou conflito de interesses.

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Desde que chegou nos Estados Unidos, no dia 10, Romário registrou presença na votação que confirmou a ida do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar disto, ele não votou.

No dia 17, participou da votação do projeto de lei complementar que altera a Lei da Responsabilidade Fiscal para impedir bloqueios orçamentários nas agências reguladoras.

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De acordo com a assessoria do ex-jogador, os gabinetes dele no Rio e no Senado seguem “operando normalmente e atendem as demandas da população”.

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