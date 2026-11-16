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Política

O dream team escalado por Lula para construir e blindar PLP do ajuste fiscal

Senado concluirá análise de projeto nesta terça-feira e medida deve ser apreciada pelos deputados ainda nesta semana

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 06h00
Dois homens de terno sentados em uma mesa de madeira, com microfones à frente. Um homem de barba fala ao microfone, enquanto o outro, de gravata vermelha, olha para baixo. Ao fundo, um telão exibe PLOA 2027 Projeto de Lei Orçamentária Anual 2027
Os ministros do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e da Fazenda, Dario Durigan, durante apresentação do projeto orçamentário para 2027 (31/08/2026) (Washington Costa/Ministério da Fazenda/Divulgação)
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O dream team escalado por Lula para construir e blindar PLP do ajuste fiscal Priorize VEJA no Google

Antes de sua viagem ao exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou um dream team para construir e blindar o PLP do ajuste fiscal.

O texto começou a ser aprovado na semana passada pelos senadores e deve ter sua apreciação concluída nesta terça-feira. Depois dessa etapa, a medida ainda precisará do crivo da Câmara dos Deputados, o que também deve acontecer nesta semana.

A ideia é criar um espaço fiscal para que o Legislativo possa votar o Orçamento de 2027.

Além dos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento), participaram diretamente da construção da proposição os secretários-executivos Rogério Ceron e Guilherme Mello. A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, também participou do processo.

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Membros da equipe econômica refutam boatos de que houve disputa de protagonismo e destacam que a proposta foi construída a muitas mãos.

Segundo fontes, todos participaram da concepção do PLP e da definição de como ele seria estruturado.

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Ao longo da semana passada, Durigan e Moretti se reuniram em diversas oportunidades com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e com o relator da matéria no Senado, Eduardo Braga.

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