O dream team escalado por Lula para construir e blindar PLP do ajuste fiscal

Antes de sua viagem ao exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou um dream team para construir e blindar o PLP do ajuste fiscal.

O texto começou a ser aprovado na semana passada pelos senadores e deve ter sua apreciação concluída nesta terça-feira. Depois dessa etapa, a medida ainda precisará do crivo da Câmara dos Deputados, o que também deve acontecer nesta semana.

A ideia é criar um espaço fiscal para que o Legislativo possa votar o Orçamento de 2027.

Além dos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento), participaram diretamente da construção da proposição os secretários-executivos Rogério Ceron e Guilherme Mello. A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, também participou do processo.

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Membros da equipe econômica refutam boatos de que houve disputa de protagonismo e destacam que a proposta foi construída a muitas mãos.

Segundo fontes, todos participaram da concepção do PLP e da definição de como ele seria estruturado.

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Ao longo da semana passada, Durigan e Moretti se reuniram em diversas oportunidades com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e com o relator da matéria no Senado, Eduardo Braga.