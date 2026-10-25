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Política

O discurso do presidente do TSE após vitória de Lula para o quarto mandato

Kassio Nunes Marques reconheceu a vitória do petista e falou em 'dificuldades no processo' por liminar do STF dada ao final do horário de votação

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 22h19
Homem de pele clara e cabelos grisalhos, vestindo terno preto, camisa branca e gravata azul estampada, fala em um microfone. Ao fundo, uma tela de LED azul com o logo do TSE no canto superior esquerdo e a palavra Tribunal na parte inferior.
Nunes Marques: presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TV Justiça/Reprodução)
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O discurso do presidente do TSE após vitória de Lula para o quarto mandato Priorize VEJA no Google

O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Kassio Nunes Marques, discursou na noite deste domingo, 25, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o país pelos próximos quatro anos, e reconheceu a conquista do petista. Ele também disse que falou com o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comunicando-o sua situação de derrota.

“Registro que liguei para os dois candidatos para confirmar o resultado do pleito. Ao presidente Lula, registro o reconhecimento da Justiça Eleitoral por participação em mais esse pleito e pela vitória”, declarou Nunes Marques.

O presidente do TSE também falou em “dificuldades pontuais” de deslocamento em grandes cidades do país neste domingo. “A eventual insuficiência de transporte sempre será apurada e enfrentada pela Justiça Eleitoral, instituição que a nossa Constituição atriubuiu a competência excluisiva de gerir o processo eleitoral. Nesse ponto, tenho que registrar que a decisão liminar [do ministro Cristiano Zanin, do STF) proferida após o horário de encerramento da votação gerou dificuldades no processo eleitoral. Inicialmente, registro que, assim que recebi o pedido de prorrogação do horário de votação, por volta das 15h30, busquei informações técnicas com o TRE da Bahia e as respectivas prefeituras e com as equipes técnicas do TSE, apesar de não haver normativo que autorizasse qualquer prorrogação. Nunca, na história do TSE, houve qualquer prorrogação. Não seria possível, em poucas horas, construir um juízo de certeza de que nenhum efeito colateral, especialmente no aspecto tecnológico, advindo de uma decisão judicial viesse a impactar significativamente a apuração”.

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Apesar da declaração, ele disse que não pretendia, com ela, criticar a decisão de Zanin, mas se justificar pelos questionamentos que foram feitas a ele nas redes sociais. “Registro que essas palavras não se endereçam a absolutamente nenhuma crítica a uma decisão judicial, mas às indagações que circulam nas redes sociais sobre o por quê eu teria demorado para proferir uma decisão. Não é uma decisão convencional. Prorrogar uma eleição é possível, mas precisa ser pensado, calculado e estruturado”, complementou.

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Kassio Nunes Marques
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