O discurso de Lula após ficar atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso na noite deste domingo, 4, após a definição de que ele irá ao segundo turno da disputa presidencial de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O petista ficou menos de dois pontos atrás do senador do PL na primeira etapa do pleito.

Sem falar do fato de ter ficado em segundo lugar, Lula disse que tem esperanças de vencer e destacou que, agora, fará ataques mais direcionados ao seu adversário. “É uma biografia tenebrosa, com suspeitas, relação com milicianos, com o crime organizado, com assassinatos no Rio de Janeiro e com participação na questão do Banco Master. Tudo isso vai ficar muito claro [no segundo turno]”, disse ao se referir a Flávio e Jair Bolsonaro.

“O jogo vai começar. Estamos na prorrogação. Nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de nós continuarmos o projeto de desenvolvimento tecnológico e científico, da exploração de terras raras, da exploração da margem equatorial. Agora, até a canetinha de emagrecimento vai ter de graça pelo SUS. A segunda fase é para o Lula e o Alckmin ganhar as eleições”, complementou o presidente. “É a hora da gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil (…). A partir de amanhã, a gente começa a nossa campanha. Com apenas dois candidatos, a gente vai poder mostrar a diferença das propostas para o Brasil (…). O povo brasileiro não vai ter dúvida de quem vai ser eleito Presidente da República”, apostou.

Lula ainda afirmou que nenhum outro candidato pode fazer o Brasil crescer tanto quanto ele e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). “Ninguém mais do que nós pode oferecer à sociedade brasileira um futuro, um futuro que passa pela educação (…). A gente vai continuar investindo em universidades, em ciência e tecnologia, em ensino técnico, no pé de meia (…). E vamos fazer com que o Brasil inteiro se coloque como um país de escola integral em todo o território nacional”, afirmou.