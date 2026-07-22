O dinheiro gasto pelo candidato preterido pelo Republicanos no Rio

O ex-prefeito de Miguel Pereira André Português, que buscava ser escolhido como candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, apostou no último mês na publicidade digital.

Português gastou, no último mês, 323.481 reais em impulsionamento no Instagram e no Facebook, de acordo com a Biblioteca de Anúncios da Meta.

Foi o sexto maior gasto com anúncios políticos no período, ficando atrás somente do governo federal, do governo do Rio Grande do Sul, do PT, do governo de São Paulo e do Ministério da Educação.

Apesar do esforço, o Republicanos escolheu, na segunda-feira, o ex-governador Anthony Garotinho como seu candidato na disputa ao Palácio Guanabara.

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Nas publicações patrocinadas, Português divulgava principalmente medidas que fez em sua gestão em Miguel Pereira, cidade de 26 mil habitantes na região Centro-Sul do Rio.

O pré-candidato também buscou vincular sua imagem ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu colega de partido.