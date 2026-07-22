O dinheiro gasto pelo candidato preterido pelo Republicanos no Rio
André Português, que perdeu disputa interna com Garotinho, gastou R$ 323 mil em impulsionamentos nas redes
O ex-prefeito de Miguel Pereira André Português, que buscava ser escolhido como candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, apostou no último mês na publicidade digital.
Português gastou, no último mês, 323.481 reais em impulsionamento no Instagram e no Facebook, de acordo com a Biblioteca de Anúncios da Meta.
Foi o sexto maior gasto com anúncios políticos no período, ficando atrás somente do governo federal, do governo do Rio Grande do Sul, do PT, do governo de São Paulo e do Ministério da Educação.
Apesar do esforço, o Republicanos escolheu, na segunda-feira, o ex-governador Anthony Garotinho como seu candidato na disputa ao Palácio Guanabara.
Nas publicações patrocinadas, Português divulgava principalmente medidas que fez em sua gestão em Miguel Pereira, cidade de 26 mil habitantes na região Centro-Sul do Rio.
O pré-candidato também buscou vincular sua imagem ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu colega de partido.