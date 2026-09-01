O dilema que deve atormentar Edson Fachin após mensagens de Vorcaro a Moraes

A divulgação das mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro coloca o Supremo Tribunal Federal diante de um dilema institucional, na avaliação do colunista de VEJA Robson Bonin. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Bonin afirmou que o presidente da Corte, Edson Fachin, será “atormentado” pelo dilema na madrugada e terá de decidir como conduzir o caso diante de mensagens que, segundo o relatório da Polícia Federal apresentado no programa, envolvem Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República e integrantes da Polícia Federal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Fachin está no centro da decisão?

Segundo Bonin, o problema não se resume a uma questão burocrática sobre o encaminhamento do relatório. O colunista afirmou que as mensagens vieram a público em um momento em que estão em discussão as relações de Vorcaro com autoridades de diferentes instituições. “É um caso muito maior do que qualquer medida burocrática”, disse.

Para ele, a situação representa uma crise para o Supremo e aumenta a pressão sobre Fachin, que, até aquele momento, não havia indicado publicamente qual seria sua decisão. “O ministro Edson Fachin tem que se manifestar”, afirmou Bonin, acrescentando que haveria também uma cobrança interna de uma ala do STF para que o presidente da Corte se posicionasse.

O que as mensagens mudam para o Supremo?

Na avaliação do colunista, o conteúdo divulgado amplia o alcance do caso porque envolve personagens de diferentes instituições responsáveis por investigação e julgamento. Bonin destacou que as mensagens sugerem uma relação de proximidade de Vorcaro com Alexandre de Moraes e também com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

“O que as mensagens mostram é uma situação em que muita gente dentro do Supremo, nos órgãos de investigação, no meio político, que é abafar, que é o avanço das investigações”, afirmou. Segundo ele, o ponto central agora é saber como as instituições responderão diante do material tornado público.

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Como investigar quando autoridades aparecem no próprio caso?

Bonin apontou como um dos principais problemas a possibilidade de autoridades citadas nas mensagens estarem vinculadas às próprias instituições que teriam de conduzir ou acompanhar eventuais investigações. “Como é que essas investigações vão conseguir avançar com esses personagens citados nessa trama dessa forma?”, questionou.

O colunista afirmou que o presidente do STF terá de decidir qual resposta a Corte dará ao material. Segundo Bonin, o plenário poderia representar uma alternativa para que o conjunto dos ministros avaliasse a questão, mas também poderia expor a Corte a uma divisão interna.

Em outro momento da entrevista, Bonin afirmou que o plenário poderia até favorecer Moraes, caso houvesse uma divisão entre os ministros. “Indo para o plenário, na verdade, abre-se uma dúvida de qual seria o posicionamento dos ministros”, disse. Para ele, a situação envolve também o constrangimento de ministros terem de decidir sobre a abertura de uma investigação envolvendo um colega de Corte.

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Qual é o risco de o Supremo arquivar o caso?

Bonin apresentou dois caminhos possíveis para a instituição: adotar uma decisão que responda à reação provocada pela divulgação das mensagens ou preservar Moraes e, com isso, assumir o desgaste decorrente dessa escolha.

“O dilema é esse: se o Supremo Tribunal Federal vai escolher tomar alguma decisão que dê resposta a essa ampla reação da sociedade que está começando hoje, ou se vai prevalecer o espírito de corpo em que os ministros vão preservar o ministro Alexandre de Moraes, arquivar o processo e colocar todo esse desgaste na conta da própria instituição”, afirmou.

Por que a sessão do STF ganha importância?

Bonin chamou atenção para a sessão do Supremo prevista para o dia seguinte à divulgação do relatório. Segundo ele, haveria uma situação particularmente delicada porque André Mendonça, responsável por retirar o sigilo do material, e Alexandre de Moraes estariam lado a lado no plenário.

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“Ministro André Mendonça sentar ao lado do ministro Alexandre de Moraes no plenário e não se sabe o que vai acontecer nessa sessão”, afirmou. Na avaliação do colunista, o ambiente no STF seria especialmente sensível diante da repercussão do conteúdo das mensagens.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade