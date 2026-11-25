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Após se declarar impedido em julgamento anterior, o ministro Kassio Nunes Marques volta a ter sob sua responsabilidade uma decisão ligada ao caso Master. O novo pedido da defesa de Daniel Vorcaro reacende o debate sobre a isenção de magistrados do STF. Entenda os desdobramentos.

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Kassio Nunes Marques voltou a ter uma decisão relacionada ao caso Master sob sua responsabilidade depois de ter se declarado impedido de participar de um julgamento sobre o assunto. O pedido apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro questiona a manutenção das investigações sob a condução de Edson Fachin e coloca novamente em discussão a participação de Nunes Marques no processo (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista desta quarta-feira, 25, apresentado por Isabella Alonso Panho, o editorJosé Benedito da Silva avaliou que as circunstâncias tornam delicada a atuação do magistrado. “Nunes Marques voltou para o caso, talvez contra a própria vontade”, afirmou. Até o momento relatado no programa, não havia decisão sobre o pedido.

O que a defesa de Vorcaro questiona?

Os advogados contestam a decisão de manter os procedimentos de investigação sob a responsabilidade da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa, o Regimento Interno da Corte não autoriza essa medida e, nessa situação, a condução do caso deveria caber a Gilmar Mendes.

O raio-x dos ministros do STF

O questionamento diz respeito, portanto, a quem deve ficar responsável pelas investigações. Ao receber o pedido, Nunes Marques passou a ter de examinar uma controvérsia ligada ao mesmo caso do qual havia se afastado em setembro.

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Por que Nunes Marques deixou o julgamento anterior?

José Benedito relembrou a sessão de 15 de setembro, marcada por divergências entre integrantes do Supremo sobre as suspeitas envolvendo relações de magistrados com Vorcaro. Na ocasião, Nunes Marques justificou seu afastamento pela necessidade de preservar a isenção à frente do Tribunal Superior Eleitoral, diante de possíveis repercussões eleitorais do assunto.

“A justificativa que ele deu para se declarar impedido foi um pouco exótica, vamos dizer assim”, avaliou José Benedito. O magistrado negou as denúncias envolvendo seu nome naquela sessão. Conforme as informações apresentadas no programa, os questionamentos incluíam pagamentos ao filho dele e sua participação em encontros sociais custeados por Vorcaro.

O ministro pode voltar a se declarar impedido?

Para José Benedito, um novo afastamento seria o caminho mais adequado, mas o editor ressaltou que não era possível antecipar a decisão de Nunes Marques. Sua avaliação é que as suspeitas sobre as relações de integrantes da Corte com o banqueiro precisam ser esclarecidas antes de uma condução regular dos desdobramentos do caso.

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O editor destacou que Nunes Marques está entre os quatro ministros mencionados em relatórios encaminhados pela Polícia Federal a Fachin. A existência dessas menções, no relato apresentado, é um dos fatores que tornam sensível sua participação. “Eu acho complicado pra ele ter que tomar algum tipo de decisão nesse processo”, afirmou.

Na análise de José Benedito, o desgaste da credibilidade do Supremo exige uma resposta sobre as suspeitas que envolvem seus integrantes. O esclarecimento dessas relações, defendeu, deve preceder a continuidade do processo: “Primeiro coloca-se uma pedra nisso, afasta-se qualquer tipo de suspeição”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.