O dilema de Flávio ao visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

A retomada das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar pode se transformar em um trunfo eleitoral para o senador, mas também traz o risco de novos conflitos com o Judiciário. A avaliação é do cientista político Paulo Ramirez, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes. Segundo ele, embora os encontros possam fortalecer a associação entre pai e filho diante do eleitorado bolsonarista, as manifestações públicas de Flávio após as visitas podem esbarrar nas restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). (este texto é um resumo do vídeo acima)

Moraes autorizou Flávio a voltar a visitar o ex-presidente depois de um período de 90 dias de proibição. A restrição havia sido determinada após o senador deixar um encontro com o pai, em julho, e ler durante uma transmissão ao vivo uma carta atribuída a Jair Bolsonaro. Na avaliação do ministro, o episódio representou uma tentativa de contornar a proibição de o ex-presidente se comunicar publicamente.

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Para Ramirez, a retomada dos encontros oferece a Flávio a oportunidade de reforçar sua ligação política com o pai e transmitir mensagens capazes de mobilizar apoiadores. O problema, segundo o cientista político, está no limite entre relatar uma visita familiar e divulgar informações que possam ser interpretadas como manifestações políticas de Jair Bolsonaro.

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Como as visitas podem beneficiar a candidatura de Flávio?

Na avaliação de Ramirez, Jair Bolsonaro continua sendo uma referência para o eleitorado bolsonarista, e a possibilidade de contato direto com o pai pode ajudar Flávio a consolidar a transferência desse capital político. O senador pode sair dos encontros com conselhos e declarações de apoio que, mesmo sem serem divulgados diretamente pelo ex-presidente, sirvam para reforçar sua candidatura.

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“Isso faz com que os bolsonaristas se sintam mais confortáveis em transferir o voto que era de 2022 do Jair para o filho Flávio Bolsonaro”, afirmou o cientista político no programa.

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A estratégia, porém, depende da maneira como o senador vai se manifestar publicamente depois das visitas. Para Ramirez, os encontros podem ser explorados politicamente como demonstração de continuidade entre as duas candidaturas, mas as restrições impostas a Jair Bolsonaro impedem que o contato seja tratado como uma oportunidade irrestrita de comunicação política.

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Por que Flávio pode entrar em conflito com Alexandre de Moraes?

O principal risco apontado por Ramirez está na dificuldade de separar o conteúdo de uma conversa privada de sua eventual utilização pública. Embora Flávio possa controlar o que diz em entrevistas, o senador terá de lidar com perguntas de jornalistas sobre os encontros e sobre as orientações recebidas do pai.

“Então me parece que essa decisão do Alexandre de Moraes é confusa mais uma vez e abre brechas”, afirmou Ramirez, ao argumentar que a liberdade de expressão de Flávio cria uma zona de indefinição sobre o que ele pode relatar a respeito das conversas.

O cientista político considera que essa fronteira pode gerar novas restrições caso as manifestações do senador sejam interpretadas como uma forma indireta de Jair Bolsonaro voltar a se pronunciar politicamente. Nesse cenário, as próprias visitas poderiam voltar a ser objeto de questionamento judicial.

O que Flávio precisa administrar nos encontros?

A decisão de Moraes restabeleceu as visitas, mas manteve as restrições à divulgação de cartas, manifestos e declarações de Jair Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros, conforme explicado no programa. O senador, portanto, terá de evitar que o relato das conversas seja interpretado como uma maneira de contornar as limitações impostas ao ex-presidente.

Ramirez avalia que o problema é particularmente delicado porque as entrevistas após os encontros são previsíveis. “A primeira coisa que ele fará ao sair da casa da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro vai ser uma entrevista, como é de praxe acontecer, e um jornalista qualquer vai perguntar o que foi conversado”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.