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Política

O difícil embate entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto que desafia domínio do PT na Bahia

Governador petista e ex-prefeito de Salvador têm empates técnicos no primeiro e segundo turno, segundo novo levantamento do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h56 | Atualizado em 11 ago 2026, 09h15
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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O difícil embate entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto que desafia domínio do PT na Bahia Priorizar nos meus resultados Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno na disputa pelo comando do estado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores entre os dias 6 e 10 de agosto, passando pelo primeiro debate eleitoral, no último domingo, 9, e gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na simulação de primeiro turno, Neto tem 44% contra 42% de Jerônimo.

  • ACM Neto (União): 44%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 42%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 2%
  • José Estevão (DC): 1%
  • Aroldo Félix (UP): 0%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 4%

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é citado para o eleitor, Jerônimo e Neto têm o mesmo percentual, 17% das intenções, o que aponta para um cenário de empate ainda mais consolidado. Nesse caso, ainda são lembrados outros nomes, como o ex-governador Rui Costa (PT), com 1%, e “outros”, que juntos somam 2%.

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Já quando um provável segundo turno é investigado, ambos têm leve aumento, ainda dentro da margem de erro, mantendo o empate técnico.

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  • ACM Neto (União Brasil): 45%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 44%
  • Nulo / Branco: 7%
  • Não sabe / Não respondeu: 4%

Tanto o petista quanto o cacique de direita são os principais nomes rejeitados pelo eleitor baiano. De acordo com a pesquisa, os percentuais de rejeição deles são quase iguais ao de suas intenções de voto. Confira abaixo o nível de rejeição dos principais candidatos.

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  • ACM Neto (União Brasil): 44%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 43%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 20%
  • Ariel Capistrano (DC): 14%
  • José Estevão (DC): 14%
  • Aroldo Félix (UP): 13%
  • Poderia votar em todos: 2%
  • NS / NR: 2%

Já em relação à aprovação do atual governo, Jerônimo Rodrigues conta com um cenário de eleitor dividido. Ao todo, 51% aprova sua gestão, enquanto 48% desaprova, e 2% não sabe ou não respondeu. Em outra escala, 26% considera uma gestão ótima ou boa; 44% diz que é regular; 29% aponta como péssima; e 1% não sabe ou não respondeu.

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