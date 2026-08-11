O difícil embate entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto que desafia domínio do PT na Bahia

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Uma pesquisa Real Time Big Data mostra um empate técnico entre Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União) na corrida pelo governo da Bahia, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Os candidatos mantêm disputa acirrada, com margens mínimas que indicam um cenário eleitoral indefinido no estado.

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno na disputa pelo comando do estado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores entre os dias 6 e 10 de agosto, passando pelo primeiro debate eleitoral, no último domingo, 9, e gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na simulação de primeiro turno, Neto tem 44% contra 42% de Jerônimo.

ACM Neto (União): 44%

Jerônimo Rodrigues (PT): 42%

Ronaldo Mansur (PSOL): 2%

José Estevão (DC): 1%

Aroldo Félix (UP): 0%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 4%

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é citado para o eleitor, Jerônimo e Neto têm o mesmo percentual, 17% das intenções, o que aponta para um cenário de empate ainda mais consolidado. Nesse caso, ainda são lembrados outros nomes, como o ex-governador Rui Costa (PT), com 1%, e “outros”, que juntos somam 2%.

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Já quando um provável segundo turno é investigado, ambos têm leve aumento, ainda dentro da margem de erro, mantendo o empate técnico.

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ACM Neto (União Brasil): 45%

Jerônimo Rodrigues (PT): 44%

Nulo / Branco: 7%

Não sabe / Não respondeu: 4%

Tanto o petista quanto o cacique de direita são os principais nomes rejeitados pelo eleitor baiano. De acordo com a pesquisa, os percentuais de rejeição deles são quase iguais ao de suas intenções de voto. Confira abaixo o nível de rejeição dos principais candidatos.

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ACM Neto (União Brasil): 44%

Jerônimo Rodrigues (PT): 43%

Ronaldo Mansur (PSOL): 20%

Ariel Capistrano (DC): 14%

José Estevão (DC): 14%

Aroldo Félix (UP): 13%

Poderia votar em todos: 2%

NS / NR: 2%

Já em relação à aprovação do atual governo, Jerônimo Rodrigues conta com um cenário de eleitor dividido. Ao todo, 51% aprova sua gestão, enquanto 48% desaprova, e 2% não sabe ou não respondeu. Em outra escala, 26% considera uma gestão ótima ou boa; 44% diz que é regular; 29% aponta como péssima; e 1% não sabe ou não respondeu.