A reforma do Poder Judiciário foi um dos compromissos assumidos pelo presidente Lula (PT) para o próximo mandato, em uma tentativa de se desvencilhar da crise do Banco Master, que atingiu seriamente o Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta surgiu como estratégia no calor da campanha, uma resposta ao clamor das ruas por mais transparência na Justiça, mas a execução está longe de ser simples. Mudanças estruturais dependem de alterações na Constituição, o que coloca o governo em um terreno difícil, já que a oposição vai crescer na Câmara e no Senado a partir de 2027. Além disso, embora combalido, o STF resiste a iniciativas para reformar a Corte, tanto internas quanto externas.

Lula foi aconselhado a criar uma secretaria, na estrutura administrativa do Ministério da Justiça, para reunir e organizar propostas de reforma do Judiciário. Essa seria uma forma de dar um tratamento institucional ao assunto e, ao mesmo tempo, escalar um nome de confiança — e com trânsito nos tribunais — para iniciar o diálogo. O modelo não é inédito. Faz parte do mesmo roteiro seguido pelo petista em seu primeiro mandato, sob a batuta de Márcio Thomaz Bastos, quando conseguiu aprovar a primeira e única grande reforma da Justiça desde a redemocratização. O projeto foi promulgado em 2004, após a tramitação se arrastar por quase 13 anos, sob forte resistência de setores da magistratura.

O governo quer fazer um trabalho autônomo, mas pretende ouvir juristas e a sociedade civil. Lula não tem um formato claro do que deveria ser reformado e como. Entidades engajadas no tema se movimentam para enviar contribuições. A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), que tem minutas de PECs prontas, preparadas por uma comissão montada para essa finalidade, pretende encaminhar em breve os documentos ao Planalto. O Prerrogativas, grupo de advogados próximo do presidente, já enviou uma proposta inicial com nove frentes.

Os temas na ordem do dia são espinhosos. Vão desde o endurecimento de regras para evitar conflitos de interesses até a criação de mandatos fixos para os ministros, no lugar da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Também vai entrar no debate a revisão da competência criminal do STF, ampliada por iniciativa da própria Corte no ano passado. Na prática, ao expandir o foro por prerrogativa de função, o tribunal ampliou também o controle que detém sobre uma parcela da classe política, incluindo os senadores, responsáveis por processar pedidos de impeachment dos ministros.

Continua após a publicidade

O trabalho no governo deve ganhar tração somente após a definição do ministro da Justiça. Os mais otimistas avaliam que uma primeira proposta pode ser apresentada no primeiro semestre de 2027. O calendário deve levar em conta o rodízio na presidência do STF. Em setembro, o ministro Edson Fachin deixa a direção do tribunal. Ele é a favor de um código de conduta na Corte, mas não conseguiu consenso dos colegas para fazer avançar a proposta. Com a crise do Banco Master, a iniciativa foi engavetada.