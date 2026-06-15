O diferencial que Caiado diz ter em relação a Flávio Bolsonaro

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta segunda-feira, 15, que hoje sua candidatura é mais competitiva do que a de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que isso deve orientar o voto da população.

“Flávio perdeu espaço no segundo turno para a candidatura do Lula. É isso que população deve estar analisando nesse momento. Se o adversário é o Lula, precisamos ter um candidato que chegue ao segundo turno em condição de poder enfrentá-lo e ganhar as eleições. Quem é candidato que hoje mais se aproxima de Lula no segundo turno é a minha candidatura”, declarou durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil.

O governador citou a pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta manhã. Os números mostram Flávio, Caiado e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) no mesmo patamar de intenção de voto nas simulações de segundo turno contra Lula, empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O estreante do Missão, Renan Santos, empata tecnicamente com Zema e Caiado, mas não com Flávio.

O pré-candidato do PL se manteve com 43%, mesmo percentual do mês passado, enquanto Lula passou de 47% a 49%, uma variação dentro da margem de erro, mas que amplia a diferença entre eles. Já Caiado e Zema têm 39% cada, ante 49% do petista.

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Veja as simulações de segundo turno testadas na pesquisa Nexus/BTG:

Lula (PT): 49% x 43%: Flávio Bolsonaro (PL)

49% x 43%: Lula (PT): 49% x 39%: Romeu Zema (Novo)

49% x 39%: Lula (PT): 49% x 39%: Ronaldo Caiado (PSD)

49% x 39%: Lula (PT): 49% x 36%: Renan Santos (Missão)