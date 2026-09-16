‘O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada’, diz Carlos Viana sobre Alcolumbre
Parlamentar acusa presidente do Senado de fechar o plenário para blindar ministros do STF e pede seu afastamento do cargo
O senador Carlos Viana (PSD-MG) denunciou nesta quarta-feira (16) o fechamento físico do plenário do Senado Federal. Segundo o parlamentar, as portas foram trancadas por ordem direta do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Viana aponta que a medida foi adotada para impedir debates sobre pedidos de impeachment de ministros do STF e coibir críticas à conduta da Mesa Diretora. Diante do episódio, o senador pediu o afastamento de Alcolumbre da presidência do Senado e a convocação do Conselho de Ética.
Em publicação na rede social X, o parlamentar cravou o rompimento com a presidência: “O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada”.
NOTA OFICIAL
PLENÁRIO DO SENADO FECHADO
Compareci hoje ao Senado Federal para exercer o mandato que o povo de Minas Gerais me confiou.
Encontrei todas as portas do plenário trancadas.
Os servidores da Casa me informaram sobre a determinação: a ordem de manter o plenário…
— Carlos Viana (@carlosaviana) September 16, 2026