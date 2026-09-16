‘O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada’, diz Carlos Viana sobre Alcolumbre

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O senador Carlos Viana (PSD-MG) denunciou o fechamento físico do plenário do Senado Federal por ordem de Davi Alcolumbre. A medida, segundo Viana, visava impedir debates sobre impeachment de ministros do STF e críticas à Mesa Diretora. O senador pediu o afastamento de Alcolumbre, marcando o rompimento do diálogo.

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O senador Carlos Viana (PSD-MG) denunciou nesta quarta-feira (16) o fechamento físico do plenário do Senado Federal. Segundo o parlamentar, as portas foram trancadas por ordem direta do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Viana aponta que a medida foi adotada para impedir debates sobre pedidos de impeachment de ministros do STF e coibir críticas à conduta da Mesa Diretora. Diante do episódio, o senador pediu o afastamento de Alcolumbre da presidência do Senado e a convocação do Conselho de Ética.

Em publicação na rede social X, o parlamentar cravou o rompimento com a presidência: “O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada”.

NOTA OFICIAL

PLENÁRIO DO SENADO FECHADO Compareci hoje ao Senado Federal para exercer o mandato que o povo de Minas Gerais me confiou. Encontrei todas as portas do plenário trancadas. Os servidores da Casa me informaram sobre a determinação: a ordem de manter o plenário… — Carlos Viana (@carlosaviana) September 16, 2026