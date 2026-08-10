O diagnóstico que Damares fez sobre os presidenciáveis em encontro com Unicef

Em encontro com o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil, Joaquin González-Aleman, a senadora Damares Alves compartilhou um diagnóstico duro sobre o foco das campanhas dos presidenciáveis.

Na avaliação da parlamentar do Republicanos, todos os candidatos ao comando do Palácio do Planalto avançaram bem no discurso voltado às mulheres – o que ela aponta como positivo -, mas falham ao dar pouco espaço nos palanques e debates para propostas voltadas à infância no Brasil.

Diferente das mulheres, que são maioria no eleitorado, criança, já se sabe, não vota.

Para Damares, isso seria determinante para eles praticamente ignorarem o tema em suas campanhas.