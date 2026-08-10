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Política

O diagnóstico que Damares fez sobre os presidenciáveis em encontro com Unicef

Para senadora do Republicanos, todos os presidenciáveis falham ao dar pouco espaço nos palanques e debates para propostas ligadas à infância no Brasil

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 17h03 | Atualizado em 10 ago 2026, 17h08
Quatro pessoas, duas mulheres e um homem, sorriem para a câmera em um ambiente interno. Da esquerda para a direita: uma mulher de cabelo cacheado escuro e óculos de sol na cabeça, vestindo blusa preta sem mangas e crachá azul; um homem de barba, terno azul e gravata vinho; uma mulher de cabelo curto e óculos escuros, vestindo blazer preto com detalhes brancos; e uma mulher grávida de óculos, vestindo um vestido azul marinho listrado de branco. Ao fundo, uma planta e cortinas claras
A senadora Damares Alves se reuniu com o representante do Unicef no Brasil, Joaquin González-Aleman (Divulgação/Divulgação)
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O diagnóstico que Damares fez sobre os presidenciáveis em encontro com Unicef Priorizar nos meus resultados Google

Em encontro com o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil, Joaquin González-Aleman, a senadora Damares Alves compartilhou um diagnóstico duro sobre o foco das campanhas dos presidenciáveis.

Na avaliação da parlamentar do Republicanos, todos os candidatos ao comando do Palácio do Planalto avançaram bem no discurso voltado às mulheres – o que ela aponta como positivo -, mas falham ao dar pouco espaço nos palanques e debates para propostas voltadas à infância no Brasil.

Diferente das mulheres, que são maioria no eleitorado, criança, já se sabe, não vota.

Para Damares, isso seria determinante para eles praticamente ignorarem o tema em suas campanhas.

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