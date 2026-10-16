Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

O diagnóstico interno da campanha de Lula sobre os votos que faltam para a virada

No programa 'Os Três Poderes', editores de VEJA analisam os obstáculos à reação petista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 14h33
Continua após publicidade
O diagnóstico interno da campanha de Lula sobre os votos que faltam para a virada Priorize VEJA no Google

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva calcula que precisa conquistar mais de 6 milhões de votos na reta final para vencer a eleição presidencial, segundo um documento interno. O diagnóstico também identifica 3,3 milhões de eleitores que votaram no petista em 2022 e não repetiram a escolha neste ano, mas admite desconhecer as razões dessa perda e como revertê-la. “Não sabemos por que eles saíram e nem o que traz eles de volta”, registra o documento, conforme relatou a editora Laryssa Borges no programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz nesta sexta-feira, 16, com a participação dos editores José Benedito da Silva e Robson Bonin. A discussão ocorreu após a divulgação do Datafolha que mostrou Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula (este texto é um resumo do vídeo acima).

Onde a campanha de Lula pretende buscar votos?

Segundo Laryssa, os evangélicos estão entre os públicos que a campanha pretende alcançar nos últimos dias da disputa. O plano inclui mobilizar influenciadores religiosos para tentar reduzir a distância em relação a Flávio nesse segmento. A editora destacou que o Datafolha mostra vantagem superior a 30 pontos percentuais para o candidato do PL entre esses eleitores e de dez pontos no Sudeste.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Para ela, o documento expõe uma dificuldade da campanha em compreender o afastamento de antigos apoiadores. Enquanto Lula anuncia medidas como um novo Pé-de-Meia para universitários, relatou a jornalista, integrantes de sua equipe tentam localizar os votos necessários à reação e encontrar maneiras de recuperar quem deixou de apoiá-lo.

Siga
Continua após a publicidade

Por que a rejeição dificulta a reação de Lula?

Ao apresentar os dados do Datafolha, Ferraz destacou que 74% dos eleitores de Flávio dizem escolhê-lo por considerá-lo o melhor candidato, enquanto 17% afirmam votar nele para derrotar Lula. Entre os apoiadores do petista, 83% o consideram o melhor nome e 12% declaram que a motivação é derrotar o adversário. Na avaliação do apresentador, essa parcela movida pela rejeição tornou-se um alvo central das campanhas: “Ganha mais quem perde menos”.

José Benedito relacionou os 17% que votam em Flávio para retirar Lula do poder à desaprovação do governo. Para o editor, o presidente subestimou a persistência desse sentimento ao longo do mandato. Embora reconheça o otimismo dos petistas nas redes e nos bastidores, ele ponderou que a vantagem numérica ainda é do adversário e que os anúncios de benefícios não alteraram substancialmente a resistência ao governo.

A perda de apoio a Flávio beneficia o petista?

José Benedito chamou a atenção para a comparação com a primeira pesquisa Datafolha do segundo turno: segundo ele, Flávio perdeu dois pontos, mas Lula permaneceu no mesmo patamar. O editor atribuiu parte desse movimento ao que classificou como “campanha do medo” promovida pelo petista, com mensagens sobre possíveis ameaças a aposentadorias e programas sociais em uma eventual gestão do adversário.

Continua após a publicidade

Na interpretação do jornalista, uma parcela dos eleitores recuou em relação a Flávio sem aderir a Lula. “Ele deu um passo atrás em relação ao Flávio, mas não abraçou o Lula”, afirmou. Para José Benedito, esses votos ainda estão em disputa e podem tanto retornar ao candidato do PL quanto migrar para o presidente.

Como a economia pesa nessa disputa?

Robson Bonin avaliou que as dificuldades eleitorais de Lula refletem escolhas do atual mandato, sobretudo na condução da economia. O editor criticou o aumento de gastos e afirmou que as medidas anunciadas na reta final agravam o quadro fiscal. Na avaliação dele, o governo ignorou sinais de insatisfação registrados ao longo do mandato e chega à votação enfrentando as consequências desse desgaste.

Para Bonin, a ampliação dos benefícios durante a campanha também deixará uma conta para a próxima gestão, independentemente do vencedor. “O desespero eleitoral do presidente Lula vai custar caro”, afirmou o editor, ao relacionar a estratégia de reação nas urnas aos desafios econômicos que permanecerão depois da eleição.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Os Três Poderes
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).