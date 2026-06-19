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Política

O diagnóstico do chefe do Ministério Público do Rio sobre a Alerj

Antonio José Campos Moreira, procurador-geral de Justiça do estado, vê 'inaceitável penetração do crime organizado' na Assembleia do Rio

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h45
Antônio José Campos Moreira assume como procurador-geral de Justiça no Rio
Antônio José Campos Moreira, procurador-geral de Justiça no Rio  (Bruno Bou/Ministério Público do Rio/Divulgação)
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O diagnóstico do chefe do Ministério Público do Rio sobre a Alerj Priorize VEJA no Google

Na representação que pediu buscas em endereços ligados ao deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos (PRD), o Val Ceasa, o procurador-geral de Justiça do Rio, Antonio José Campos Moreira, enviou recados duros à Assembleia Legislativa. O chefe do Ministério Público criticou a “inaceitável penetração do crime organizado nas altas esferas do poder público” e cravou que parlamentares têm agido para “facilitar, garantir e viabilizar a prática do tráfico de entorpecentes”.

O documento menciona, além das suspeitas que recaem sobre Val Ceasa, investigado por indícios de favorecimento do Terceiro Comando Puro (TCP), o caso do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso em setembro de 2025 por conexões com o Comando Vermelho. Um terceiro deputado estadual, Thiago Rangel (Avante), está preso por suspeita de fraudes em contratos da Educação do estado e de conexões com o crime organizado

O procurador-geral afirma que facções se entranharam nas vísceras da Casa Legislativa e que a situação no Rio de Janeiro é “caótica”. Moreira segue: “É passada a hora de defenestrar o cinismo mavioso, que com todas as galas do despudor, faz-se passar por defesa dos interesses da carente população local (sempre abandonada pelos mesmos hipócritas), que alega, sem corar toda a cara de vergonha, que o faz para exercer atividade política voltada à sua base eleitoral, quando as luzes denunciantes da razão mostram, em toda sua clareza, que não passa de pérfido banditismo”.

O chefe do Ministério Público completa a crítica argumentando que não é possível “entregar o mandato aos vendilhões dos entorpecentes que viciam e matam crianças, adolescentes, adultos e idosos”. “Sejamos os defensores abnegados dos valores não apenas jurídicos, mas principalmente morais”, conclui.

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A manifestação ocorre em um momento de crise na Alerj. Em menos de um ano, TH Joias, Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Casa, e Thiago Rangel foram presos e agora Val Ceasa é investigado. VEJA apurou que o procurador-geral de Justiça tem outras investigações que podem atingir parlamentares na gaveta. Além disso, a Polícia Federal criou, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), uma força-tarefa que reúne 40 agentes para mapear a infiltração de facções e milícias no poder público fluminense.

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TAGS:
Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
Ministério Público
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