O dia em que Tarcísio foi elogiado tanto por Bolsonaro quanto por Lula

Atualizado em 17 out 2022, 13h01 - Publicado em 17 out 2022, 12h31

Por Diogo Magri Atualizado em 17 out 2022, 13h01 - Publicado em 17 out 2022, 12h31

O debate presidencial da TV Band na noite deste domingo, 16, teve uma série de discordâncias e acusações entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. No entanto, uma figura acabou “elogiada” pelos dois rivais: Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

Como líder das pesquisas no maior colégio eleitoral do país e grande cabo eleitoral de Bolsonaro, Tarcísio foi naturalmente lembrado pelo presidente como um bem-sucedido ministro da Infraestrutura, cargo que ocupou de janeiro de 2019 a março de 2022.

O inesperado foi que, quando Bolsonaro exaltou seu ex-ministro, Lula lembrou que Tarcísio entrou para a pasta durante o governo de Dilma Rousseff, em setembro de 2014. “O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com a Dilma, com quem aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma”, fez questão de ressaltar o petista.