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Política

O dia decisivo de Alcolumbre sobre PEC do fim da escala 6×1

Presidente do Senado deve definir cronograma e relatoria da proposta em reunião com líderes partidários

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 07h16
PEÇA-CHAVE - Alcolumbre: o presidente do Senado acertou na mosca o resultado do rechaço ao indicado do presidente
PEÇA-CHAVE - Alcolumbre: o presidente do Senado acertou na mosca o resultado do rechaço ao indicado do presidente (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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O dia decisivo de Alcolumbre sobre PEC do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá nesta terça-feira uma reunião decisiva com líderes partidários sobre a PEC do fim da escala 6×1.

No encontro, o amapaense pode definir quem ficará com a relatoria da proposição. Caso o nome escolhido seja de um parlamentar alinhado com o Palácio do Planalto, a decisão representará um aceno do chefe do Congresso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois estão em crise desde novembro do ano passado e os últimos meses foram marcados por derrotas amargas ao governo no plenário da Casa.

Também deve bater o martelo sobre o cronograma do projeto. A expectativa de interlocutores é que ele defina que a medida deve avançar no Senado até o recesso parlamentar, o que desagrada a oposição e atende ao que Lula deseja.

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Além disso, ele pode decidir despachar a PEC que já avançou na Câmara dos Deputados para a CCJ. Até agora, ele só encaminhou para a comissão comandada por Otto Alencar a proposta sobre o assunto apresentada pelo senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

A tendência é que ele envie o texto que recebeu o aval dos deputados para a CCJ do Senado e que as iniciativas caminhem conjuntamente.

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