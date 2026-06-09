O dia decisivo de Alcolumbre sobre PEC do fim da escala 6×1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá nesta terça-feira uma reunião decisiva com líderes partidários sobre a PEC do fim da escala 6×1.

No encontro, o amapaense pode definir quem ficará com a relatoria da proposição. Caso o nome escolhido seja de um parlamentar alinhado com o Palácio do Planalto, a decisão representará um aceno do chefe do Congresso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois estão em crise desde novembro do ano passado e os últimos meses foram marcados por derrotas amargas ao governo no plenário da Casa.

Também deve bater o martelo sobre o cronograma do projeto. A expectativa de interlocutores é que ele defina que a medida deve avançar no Senado até o recesso parlamentar, o que desagrada a oposição e atende ao que Lula deseja.

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Além disso, ele pode decidir despachar a PEC que já avançou na Câmara dos Deputados para a CCJ. Até agora, ele só encaminhou para a comissão comandada por Otto Alencar a proposta sobre o assunto apresentada pelo senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

A tendência é que ele envie o texto que recebeu o aval dos deputados para a CCJ do Senado e que as iniciativas caminhem conjuntamente.