🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

O detalhe no vídeo em que Michelle aceita desculpas de Flávio Bolsonaro

Resposta da ex-primeira-dama foi construída após dias de conversas entre aliados e integra estratégia mais ampla para reunificar o entorno político da família

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 21h29 | Atualizado em 23 jul 2026, 22h10
Continua após publicidade
O detalhe no vídeo em que Michelle aceita desculpas de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A resposta de Michelle Bolsonaro ao pedido público de desculpas de Flávio Bolsonaro chamou atenção não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma. Segundo apuração do repórter Gabriel Sabóia, da coluna Radar, apresentada no programa VEJA em Foco, um detalhe na gravação reforça a avaliação de que a reconciliação entre os dois não foi um gesto espontâneo, mas resultado de uma negociação conduzida ao longo de cerca de dez dias por aliados da família. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O que chamou atenção no vídeo de Michelle?

Ao analisar a gravação, Sabóia observou que Michelle lê toda a mensagem com o auxílio de um teleprompter. A leitura contínua de um texto previamente preparado reforça a apuração de que cada trecho da manifestação foi cuidadosamente construído antes da divulgação.

“Ela está durante todo o tempo lendo um teleprompter. Ou seja, é um texto com roteiro, um texto negociado. Não foi uma movimentação espontânea, de um improviso na frente das câmeras”, afirmou o repórter durante o programa.

Na avaliação apresentada por Sabóia, o detalhe evidencia que tanto o vídeo publicado por Michelle quanto o gravado por Flávio fazem parte da mesma estratégia política. Os dois pronunciamentos foram divulgados em sequência e, segundo a apuração, nasceram de um acordo costurado nos bastidores por interlocutores da família Bolsonaro.

Siga
Continua após a publicidade

 

Como o roteiro foi construído?

Segundo a apuração da Radar, a reaproximação envolveu cerca de dez dias de conversas intermediadas pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e pela senadora Damares Alves. Durante esse período, houve sucessivas negociações sobre o conteúdo dos vídeos até que ambos os lados chegassem a uma versão considerada aceitável.

Continua após a publicidade

Uma fonte ouvida por Sabóia resumiu o processo como “um texto para lá e um texto para cá”, indicando que cada manifestação passou por ajustes antes da gravação. O objetivo era produzir um gesto público de reconciliação sem reabrir a crise que afastou Michelle da campanha e aprofundou as divergências dentro da família Bolsonaro.

Por isso, um ponto chama atenção nos dois vídeos: nenhum deles menciona de forma direta o episódio envolvendo a negociação política no Ceará, apontado como origem do rompimento. Segundo o jornalista, a decisão foi deliberada para evitar que a crise voltasse ao centro do debate justamente no momento em que se buscava encerrá-la.

Continua após a publicidade

Por que Michelle exigiu um vídeo?

Outro elemento destacado por Sabóia diz respeito à própria exigência feita pela ex-primeira-dama durante a negociação. Segundo a apuração, Michelle não aceitava apenas uma manifestação escrita nas redes sociais. Ela condicionou a reconciliação a um pedido de desculpas gravado em vídeo, para que a retratação tivesse caráter público e pudesse ser respondida na mesma dimensão.

Essa condição ajuda a explicar outro momento considerado simbólico da gravação. Ao afirmar “Eu te desculpo”, Michelle não apenas aceita a retratação de Flávio, mas cumpre uma etapa previamente negociada entre os dois lados. Para o repórter, a frase integra o roteiro construído durante as conversas que antecederam a divulgação das imagens.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Continua após a publicidade

O que a estratégia busca alcançar?

Na avaliação apresentada por Gabriel Sabóia, a preocupação da campanha vai além da reconciliação familiar. A operação também busca conter o desgaste político provocado pelo conflito e recolocar Michelle no centro da estratégia eleitoral do PL.

Segundo o jornalista, a campanha trabalha para ampliar sua presença junto ao eleitorado feminino. A reaproximação da ex-primeira-dama, o convite para que participe da convenção que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro e a possibilidade de ela reassumir o comando do PL Mulher fazem parte desse movimento. Nesse contexto, o teleprompter deixa de ser apenas um detalhe técnico da gravação e passa a simbolizar, na avaliação da apuração apresentada no VEJA em Foco, uma reconciliação cuidadosamente roteirizada, negociada de parte a parte e pensada para produzir efeitos políticos muito além do ambiente familiar.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).