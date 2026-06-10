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Política

O destino do ex-chefe interino do Rioprevidência após pressão do escândalo Master

Nicholas Cardoso exerceu temporariamente a direção do fundo, que investiu em instituições não cadastradas mesmo após operações suspeitas envolvendo o banco

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h14
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Rioprevidência: Nicholas Cardoso é servidor de carreira da autarquia. (Tânia Rego/Agência Brasil)
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Servidor concursado do Rioprevidência, o fundo de aposentadorias dos servidores do Rio de Janeiro, Nicholas Ribeiro da Costa Cardoso pediu licença depois de ter sido destituído da direção da autarquia a pedido do Ministério Público do estado em meio às investigações sobre aportes no Banco Master. Antes do afastamento, ele chegou a ser transferido para a comissão de licitação, mas a nova gestão entendeu que, dado o histórico, Nicholas não poderia continuar no setor e pediu a transferência dele para a gerência de recursos humanos, departamento onde são vinculados servidores que aguardam uma nova designação.

Nicholas foi diretor de administração e finanças, o setor responsável por deliberar sobre investimentos do fundo de aposentadorias, e chegou a acumular interinamente a presidência do órgão depois que Deivis Marcon Antunes, então chefe do Rioprevidência, entrou na mira da Polícia Federal por suspeita de corrupção no escândalo do Banco Master. 

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Em uma tentativa de conter a crise envolvendo as aplicações no banco de Daniel Vorcaro, o ex-governador Cláudio Castro (PL) nomeou o servidor de carreira para a diretoria. Nicholas foi destituído pelo desembargador Ricardo Couto, governador em exercício, após um alerta do Ministério Público.

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O MP pediu o afastamento porque, mesmo após as operações suspeitas envolvendo o Banco Master, o Rioprevidência investiu R$ 118 milhões em fundos de investimentos geridos por instituições financeiras não cadastradas junto à autarquia. 

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O servidor integra os quadros do Rioprevidência desde 2013. A remuneração bruta dele é de R$ 25 mil ou R$ 16 mil em valores líquidos. Nicholas está de licença desde 29 de abril.

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