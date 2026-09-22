O desinteresse da população pelo horário eleitoral, segundo pesquisa Quaest
Mais da metade do eleitorado não sintoniza canais durante a exibição
Cerca de 56% dos eleitores não assiste ao horário eleitoral, segundo uma nova pesquisa da Quaest, que começou a ser publicada nesta segunda-feira, 22.
Entre os entrevistados, 24% não estão com a TV ligada durante o horário eleitoral, 20% desligam, e 12% procuram outro conteúdo. Apenas 25% disseram assistir ao programa com atenção, enquanto 18% disseram que deixam o aparelho ligado, sem prestar atenção.
Os números da Quaest sobre o que o eleitor faz durante o horário eleitoral:
- Assiste com atenção: 25%
- Deixa a TV ligada sem prestar atenção: 18%
- Procura outro conteúdo: 12%
- Desliga a TV: 20%
- Não está com a TV ligada no horário: 24%
- Não sabe/não respondeu: 1%
A exibição do horário eleitoral começou há quase um mês, em 28 de agosto. Além das inserções de até um minuto durante o dia, os candidatos têm direito a um programa de 25 minutos, divido em dois blocos de 12 minutos e 30 segundos. Na televisão, os horários são 13h e 20h30; no rádio, 7h e 12h.
Entre os candidatos ao Planalto, são poucos os que têm acesso ao programa neste ano: apenas quatro, o menor número desde 2006. Aparecem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).
Apesar de ter se consolidado com esse nome, o horário eleitoral não é gratuito. As emissoras recebem compensações no pagamento de impostos, calculadas de acordo com a verba que receberiam em publicidade no período. A estimativa da Receita é deixar de receber 996,1 milhões de reais em razão da utilização do espaço.