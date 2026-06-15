O desespero que candidatura de Pedro Paulo ao Senado causou no PL do Rio

O lançamento da pré-candidatura de Pedro Paulo (PSD) ao Senado pelo Rio, anunciada por Gilberto Kassab, nesta segunda-feira, acendeu um alerta no PL fluminense. Com Benedita da Silva (PT) liderando as pesquisas de intenção de votos, há o medo entre os correligionários de Jair Bolsonaro (PL) de que o campo de centro-esquerda eleja os dois senadores nesta eleição.

Embora conte com o apoio de ao menos 65 dos 92 prefeitos do estado, o PL apresenta resultado tímido nas pesquisas de intenção de votos, com Carlos Jordy, Sóstenes Cavalcante e Carlos Portinho – todos cotados para substituir Cláudio Castro como candidato – pontuando abaixo de 10% até o momento.

Presidente estadual do PSD fluminense, Pedro Paulo é visto como “ameaça” aos planos bolsonaristas por ter o apoio de vereadores de cidades do interior e, eventualmente, compor o palanque de Lula. Com isto, Paes também ganharia força em municípios do interior, já que os vereadores do PSD e do PT passariam a trabalhar pela dobradinha “Benedita e Pedro Paulo”, como forma de fazer com que o PL perca as três vagas do Rio no Senado que mantém atualmente.