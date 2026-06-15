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Política

O desespero que candidatura de Pedro Paulo ao Senado causou no PL do Rio

Carlos Jordy, Sóstenes Cavalcante e Carlos Portinho - todos cotados para substituir Cláudio Castro como candidato - pontuam abaixo de 10% até o momento

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h30
Quatro homens sorridentes ao redor de uma mesa de madeira com um tabuleiro de xadrez. Dois estão sentados, um de suéter azul marinho e outro de camisa azul escura e jeans, movendo uma peça. Dois estão de pé, um de terno azul e camisa branca, e outro de suéter preto e óculos, observando a partida. Ao fundo, quadros abstratos e um lustre antigo pendurado
Pedro Paulo e Kassab jogam xadrez observados por Paes e Cavaliere (Instagram/Reprodução)
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O lançamento da pré-candidatura de Pedro Paulo (PSD) ao Senado pelo Rio, anunciada por Gilberto Kassab, nesta segunda-feira, acendeu um alerta no PL fluminense. Com Benedita da Silva (PT) liderando as pesquisas de intenção de votos, há o medo entre os correligionários de Jair Bolsonaro (PL) de que o campo de centro-esquerda eleja os dois senadores nesta eleição.

Embora conte com o apoio de ao menos 65 dos 92 prefeitos do estado, o PL apresenta resultado tímido nas pesquisas de intenção de votos, com Carlos Jordy, Sóstenes Cavalcante e Carlos Portinho – todos cotados para substituir Cláudio Castro como candidato – pontuando abaixo de 10% até o momento.

Presidente estadual do PSD fluminense, Pedro Paulo é visto como “ameaça” aos planos bolsonaristas por ter o apoio de vereadores de cidades do interior e, eventualmente, compor o palanque de Lula. Com isto, Paes também ganharia força em municípios do interior, já que os vereadores do PSD e do PT passariam a trabalhar pela dobradinha “Benedita e Pedro Paulo”, como forma de fazer com que o PL perca as três vagas do Rio no Senado que mantém atualmente.

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