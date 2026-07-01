O desempenho ruim de Joaquim Barbosa e Aécio Neves em pesquisa AtlasIntel

A pesquisa Bloomberg/AtlasIntel divulgada nesta quarta, 1º, mostra que as possíveis candidaturas do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e do presidente do PSDB, Aécio Neves, não empolgaram o eleitor: juntos, eles somam 1,7% das intenções de voto e empatam tecnicamente com Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante).

Aécio já foi a grande liderança nacional antipetista, e Barbosa era tido como um símbolo da luta anticorrupção por seu papel de relator no caso do Mensalão. Atualmente, porém, ambos pontuam próximo do traço.

Os dois não confirmam oficialmente a pré-candidatura até o momento. A Executiva nacional tucana escolheu Aécio, que também foi aprovado pelo Cidadania, com quem o PSDB é federado, mas ainda não houve anúncio formal. Já Joaquim Barbosa chegou ao DC fazendo barulho e afastando a pretensão de Aldo Rebelo, que contesta a escolha do partido. Ele, no entanto, ainda não diz publicamente que será candidato: em seu post mais recente nas redes sociais, ele afirmou que estudava a possibilidade.

Veja todos os números do cenário de primeiro turno testado pela AtlasIntel:

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Lula (PT): 46,3%

46,3% Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%

36,6% Renan Santos (Missão): 7,8%

7,8% Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%

2,9% Romeu Zema (Novo): 2%

2% Joaquim Barbosa (DC): 1%

Aécio Neves (PSDB): 0,7%

Samara Martins (UP): 0,6%

0,6% Augusto Cury (Avante) : 0,5%

: 0,5% Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%

0,3% Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Edmilson Costa (PCB): 0%

0% Hertz Dias (PSTU): 0%

0% Branco/nulo: 1,1%

1,1% Não sei: 0,1%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 4.999 entrevistas entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04582/2026.