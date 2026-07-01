O desempenho ruim de Joaquim Barbosa e Aécio Neves em pesquisa AtlasIntel
Ex-ministro do STF e deputado não somam 2% das intenções de voto
A pesquisa Bloomberg/AtlasIntel divulgada nesta quarta, 1º, mostra que as possíveis candidaturas do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e do presidente do PSDB, Aécio Neves, não empolgaram o eleitor: juntos, eles somam 1,7% das intenções de voto e empatam tecnicamente com Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante).
Aécio já foi a grande liderança nacional antipetista, e Barbosa era tido como um símbolo da luta anticorrupção por seu papel de relator no caso do Mensalão. Atualmente, porém, ambos pontuam próximo do traço.
Os dois não confirmam oficialmente a pré-candidatura até o momento. A Executiva nacional tucana escolheu Aécio, que também foi aprovado pelo Cidadania, com quem o PSDB é federado, mas ainda não houve anúncio formal. Já Joaquim Barbosa chegou ao DC fazendo barulho e afastando a pretensão de Aldo Rebelo, que contesta a escolha do partido. Ele, no entanto, ainda não diz publicamente que será candidato: em seu post mais recente nas redes sociais, ele afirmou que estudava a possibilidade.
Veja todos os números do cenário de primeiro turno testado pela AtlasIntel:
- Lula (PT): 46,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 0,7%
- Samara Martins (UP): 0,6%
- Augusto Cury (Avante): 0,5%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Branco/nulo: 1,1%
- Não sei: 0,1%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 4.999 entrevistas entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04582/2026.