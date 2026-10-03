O desempenho de Rui Costa e Jaques Wagner para o Senado na Bahia, segundo a Quaest
Ex-ministro e ex-líder no Senado do governo Lula lideram disputa
Os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram a corrida pelo Senado na Bahia, de acordo com a última pesquisa da Quaest divulgada antes do primeiro turno da eleição.
Rui Costa (PT) tem 33% das intenções de voto, e Jaques Wagner (PT), 30%, empatados tecnicamente à frente, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O terceiro colocado, Ângelo Coronel (Republicanos), está a doze pontos percentuais de distância. Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.
Veja os números da pesquisa para o Senado na Bahia:
- Rui Costa (PT): 33%
- Jaques Wagner (PT): 30%
- Angelo Coronel (Republicanos): 18%
- João Roma (PL): 17%
- Professora Delliana Ricelli (Psol): 1%
- Marcelo Carvalho (Psol): 1%
- Marcelo Santtana (DC): 0%
- Marcelo Millet (PCO): 0%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 0%
- Gregorio Gould (UP): 0%
Sobre a pesquisa
Contratada pela TV Bahia, a Quaest ouviu 2.004 eleitores baianos entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BA-02224/2026.