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Política

O desempenho de Rui Costa e Jaques Wagner para o Senado na Bahia, segundo a Quaest

Ex-ministro e ex-líder no Senado do governo Lula lideram disputa

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 19h54 | Atualizado em 3 out 2026, 20h45
Dois homens sorridentes, um de camisa listrada e outro de camiseta com estampa de Che Guevara, levantam os braços com o polegar e o indicador estendidos, sob um céu azul
Rui Costa e Jaques Wagner: eles governaram a Bahia entre 2007 e 2022 (João Ramos/PT)
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O desempenho de Rui Costa e Jaques Wagner para o Senado na Bahia, segundo a Quaest Priorize VEJA no Google

Os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram a corrida pelo Senado na Bahia, de acordo com a última pesquisa da Quaest divulgada antes do primeiro turno da eleição.

Rui Costa (PT) tem 33% das intenções de voto, e Jaques Wagner (PT), 30%, empatados tecnicamente à frente, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O terceiro colocado, Ângelo Coronel (Republicanos), está a doze pontos percentuais de distância. Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa para o Senado na Bahia:

  • Rui Costa (PT): 33%
  • Jaques Wagner (PT): 30%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 18%
  • João Roma (PL): 17%
  • Professora Delliana Ricelli (Psol): 1%
  • Marcelo Carvalho (Psol): 1%
  • Marcelo Santtana (DC): 0%
  • Marcelo Millet (PCO): 0%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 0%
  • Gregorio Gould (UP): 0%
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Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Bahia, a Quaest ouviu 2.004 eleitores baianos entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BA-02224/2026.

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