O desempenho de Rui Costa e Jaques Wagner para o Senado na Bahia, segundo a Quaest

Os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram a corrida pelo Senado na Bahia, de acordo com a última pesquisa da Quaest divulgada antes do primeiro turno da eleição.

Rui Costa (PT) tem 33% das intenções de voto, e Jaques Wagner (PT), 30%, empatados tecnicamente à frente, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O terceiro colocado, Ângelo Coronel (Republicanos), está a doze pontos percentuais de distância. Para este levantamento, foram considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa para o Senado na Bahia:

Rui Costa (PT): 33%

Jaques Wagner (PT): 30%

Angelo Coronel (Republicanos): 18%

João Roma (PL): 17%

Professora Delliana Ricelli (Psol): 1%

Marcelo Carvalho (Psol): 1%

Marcelo Santtana (DC): 0%

Marcelo Millet (PCO): 0%

Carlos Sodré (Mobiliza): 0%

Gregorio Gould (UP): 0%

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Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Bahia, a Quaest ouviu 2.004 eleitores baianos entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BA-02224/2026.