O desempenho de Michelle Bolsonaro para o Senado no DF em pesquisa um dia antes da eleição
Ex-primeira-dama aparece empatada na liderança com Leila Barros (PDT)
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) com chance de se eleger ao Senado no Distrito Federal.
Ela tem 31% das intenções de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ela empata com Leila Barros (PDT), que tem 27%. Bia Kicis (PL), com 24%, empata com Leila, mas não com Michelle.
Veja os números da disputa ao Senado no Distrito Federal:
- Michelle Bolsonaro (PL): 31%
- Leila do Vôlei (PDT): 27%
- Bia Kicis (PL): 24%
- Erika Kokay (PT): 17%
- Sebastião Coelho (Novo): 1%
- Ronaldo Fonseca (PSD): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Zanata (PSTU): 0%
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%
- Tiago (Agir): 0%
- Marley (Avante): 0%
- David Horn (PCO): 0%
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 2.652 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-04089/2026.