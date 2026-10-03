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Política

O desempenho de Michelle Bolsonaro para o Senado no DF em pesquisa um dia antes da eleição

Ex-primeira-dama aparece empatada na liderança com Leila Barros (PDT)

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h07 | Atualizado em 3 out 2026, 18h14
Quatro mulheres, da esquerda para a direita: uma com cabelo escuro e brinco discreto, falando ao microfone; uma mulher de óculos e blazer preto, com cabelo castanho, segurando um microfone; uma mulher de cabelo castanho, colar de pérolas e broche, falando ao microfone; e uma mulher de cabelo grisalho curto, blusa estampada e colar, falando ao microfone
Michelle Bolsonaro, Leila Barros, Bia Kicis e Erika Kokay: candidatas ao Senado no Distrito Federal (Isac Nobrega/PR; Ton Molina/Agência Senado; Bruno Spada e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) com chance de se eleger ao Senado no Distrito Federal.

Ela tem 31% das intenções de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ela empata com Leila Barros (PDT), que tem 27%. Bia Kicis (PL), com 24%, empata com Leila, mas não com Michelle.

Veja os números da disputa ao Senado no Distrito Federal: 

  • Michelle Bolsonaro (PL): 31%
  • Leila do Vôlei (PDT): 27%
  • Bia Kicis (PL): 24%
  • Erika Kokay (PT): 17%
  • Sebastião Coelho (Novo): 1%
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%
  • Tiago (Agir): 0%
  • Marley (Avante): 0%
  • David Horn (PCO): 0%
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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2.652 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-04089/2026.

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