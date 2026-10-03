O desempenho de Michelle Bolsonaro para o Senado no DF em pesquisa um dia antes da eleição

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) com chance de se eleger ao Senado no Distrito Federal.

Ela tem 31% das intenções de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ela empata com Leila Barros (PDT), que tem 27%. Bia Kicis (PL), com 24%, empata com Leila, mas não com Michelle.

Veja os números da disputa ao Senado no Distrito Federal:

Michelle Bolsonaro (PL): 31%

Leila do Vôlei (PDT): 27%

Bia Kicis (PL): 24%

Erika Kokay (PT): 17%

Sebastião Coelho (Novo): 1%

Ronaldo Fonseca (PSD): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

Zanata (PSTU): 0%

Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%

Tiago (Agir): 0%

Marley (Avante): 0%

David Horn (PCO): 0%

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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2.652 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-04089/2026.

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