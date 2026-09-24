O desempenho de Michelle Bolsonaro na nova pesquisa Datafolha

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra uma disputa acirrada pelo Senado no Distrito Federal, com empates no primeiro e segundo lugares.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera numericamente, com 22% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela está no mesmo patamar de Leila do Vôlei (PDT), que tem 19%. Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT) tem 15% cada –elas empatam tecnicamente com Leila, mas não com Michelle.

Veja os números da pesquisa para o Senado no Distrito Federal:

Michelle Bolsonaro (PL): 22% (eram 21%)

Leila do Vôlei (PDT): 19% (eram 18%)

Bia Kicis (PL): 15% (eram 15%)

Erika Kokay (PT): 15% (eram 14%)

Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)

Ronaldo Fonseca (PSD): 2% (eram 2%)

Tiago (Agir): 1% (eram 1%)

Professor Guilherme Amorim (UP): 1% (eram 2%)

Marley (Avante): 1% (eram 1%)

Zanata (PSTU): 1% (eram 0%)

David Horn (PCO): 0% (eram 1%)

Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 1%)

Avenir Rosa (Democrata): 0% (eram 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)

Não sabe: 10% (eram 9%)

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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.