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Política

O desempenho de Michelle Bolsonaro na nova pesquisa Datafolha

Ex-primeira-dama lidera numericamente disputa pelo Senado no Distrito Federal

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h45 | Atualizado em 24 set 2026, 19h17
Quatro mulheres, da esquerda para a direita: uma com cabelo escuro e brinco discreto, falando ao microfone; uma mulher de óculos e blazer preto, com cabelo castanho, segurando um microfone; uma mulher de cabelo castanho, colar de pérolas e broche, falando ao microfone; e uma mulher de cabelo grisalho curto, blusa estampada e colar, falando ao microfone
Michelle Bolsonaro, Leila Barros, Bia Kicis e Erika Kokay: candidatas ao Senado no Distrito Federal (Isac Nobrega/PR; Ton Molina/Agência Senado; Bruno Spada e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra uma disputa acirrada pelo Senado no Distrito Federal, com empates no primeiro e segundo lugares.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera numericamente, com 22% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela está no mesmo patamar de Leila do Vôlei (PDT), que tem 19%. Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT) tem 15% cada –elas empatam tecnicamente com Leila, mas não com Michelle.

Veja os números da pesquisa para o Senado no Distrito Federal:

  • Michelle Bolsonaro (PL): 22% (eram 21%)
  • Leila do Vôlei (PDT): 19% (eram 18%)
  • Bia Kicis (PL): 15% (eram 15%)
  • Erika Kokay (PT): 15% (eram 14%)
  • Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 2% (eram 2%)
  • Tiago (Agir): 1% (eram 1%)
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 1% (eram 2%)
  • Marley (Avante): 1% (eram 1%)
  • Zanata (PSTU): 1% (eram 0%)
  • David Horn (PCO): 0% (eram 1%)
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 1%)
  • Avenir Rosa (Democrata): 0% (eram 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)
  • Não sabe: 10% (eram 9%)
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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.

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