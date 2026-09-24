O desempenho de Michelle Bolsonaro na nova pesquisa Datafolha
Ex-primeira-dama lidera numericamente disputa pelo Senado no Distrito Federal
Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra uma disputa acirrada pelo Senado no Distrito Federal, com empates no primeiro e segundo lugares.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera numericamente, com 22% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela está no mesmo patamar de Leila do Vôlei (PDT), que tem 19%. Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT) tem 15% cada –elas empatam tecnicamente com Leila, mas não com Michelle.
Veja os números da pesquisa para o Senado no Distrito Federal:
- Michelle Bolsonaro (PL): 22% (eram 21%)
- Leila do Vôlei (PDT): 19% (eram 18%)
- Bia Kicis (PL): 15% (eram 15%)
- Erika Kokay (PT): 15% (eram 14%)
- Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)
- Ronaldo Fonseca (PSD): 2% (eram 2%)
- Tiago (Agir): 1% (eram 1%)
- Professor Guilherme Amorim (UP): 1% (eram 2%)
- Marley (Avante): 1% (eram 1%)
- Zanata (PSTU): 1% (eram 0%)
- David Horn (PCO): 0% (eram 1%)
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 1%)
- Avenir Rosa (Democrata): 0% (eram 1%)
- Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)
- Não sabe: 10% (eram 9%)
Sobre a pesquisa
O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.