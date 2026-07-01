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Política

O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula na nova pesquisa AtlasIntel

Levantamento ocorre após o vídeo divulgado pela ex-primeira-dama com críticas a Flávio

Por Da Redação 1 jul 2026, 08h30
Lula e Michelle: petista levaria boa vantagem sobre a ex-primeira-dama em um eventual primeiro turno presidencial
Lula aparece bem à frente de Michelle Bolsonaro (Evariasto Sá-AFP e PL Mulher/Reprodução)
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O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula na nova pesquisa AtlasIntel Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, incluiu pela primeira vez a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Na simulação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,7% das intenções de voto, enquanto Michelle registra 38,9%, uma diferença de 9,8 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 12,4%.

Como Michelle se compara a Flávio Bolsonaro?

Os números da AtlasIntel indicam que Michelle apresenta um desempenho inferior ao do senador Flávio Bolsonaro, principal nome do PL nas pesquisas nacionais.

No mesmo levantamento, Flávio alcança 42,3% em um eventual segundo turno contra Lula, que registra 48,8%. A distância entre os dois é de 6,5 pontos percentuais, menor do que a observada no confronto entre o presidente e a ex-primeira-dama.

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A comparação sugere que, de acordo com a AtlasIntel, Flávio mantém maior competitividade eleitoral na disputa direta contra Lula.

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Como Michelle aparece no primeiro turno?

O instituto também simulou um cenário de primeiro turno em que Michelle substitui Flávio como representante do PL.

Nesse quadro, Lula lidera com 47,1% das intenções de voto, enquanto Michelle soma 19,3%. Atrás dela aparecem Romeu Zema (Novo), com 8,6%, Renan Santos (Missão), com 8,1%, e Ronaldo Caiado (PSD), também com 8,1%.

Os números mostram que a ex-primeira-dama permanece como o principal nome da direita nesse cenário, mas ainda distante do desempenho registrado por Flávio Bolsonaro quando é incluído nas simulações.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que os números indicam?

A AtlasIntel é o primeiro instituto, nesta rodada de pesquisas, a comparar diretamente o desempenho de Michelle Bolsonaro com o de Flávio Bolsonaro diante de Lula.

O levantamento sugere que a ex-primeira-dama preserva um eleitorado relevante, mas ainda não reproduz a competitividade demonstrada pelo senador nos cenários de segundo turno. Ao mesmo tempo, os números reforçam a liderança de Lula em todas as simulações testadas pelo instituto.

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Por que o resultado chama atenção?

A divulgação ocorre em meio às discussões sobre quem deverá representar o campo bolsonarista na eleição presidencial de 2026. Nas últimas semanas, Michelle Bolsonaro passou a ser apontada como uma das alternativas do PL caso o partido opte por um nome diferente de Flávio Bolsonaro.

Ao incluí-la pela primeira vez em um confronto direto com Lula, a AtlasIntel oferece um novo parâmetro para acompanhar a disputa interna no campo conservador e medir o potencial eleitoral da ex-primeira-dama em um cenário nacional.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04582/2026, o levantamento ouviu 4.999 pessoas entre os dias 25 de junho e 30 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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