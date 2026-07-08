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Política

O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula em nova pesquisa eleitoral

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 8, com cenários para 1º e 2º turnos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h26 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h33
Lula e Michelle: petista levaria boa vantagem sobre a ex-primeira-dama em um eventual primeiro turno presidencial
Nova pesquisa mostra cenário com Lula e Michelle (Evariasto Sá-AFP e PL Mulher/Reprodução)
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O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula em nova pesquisa eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa eleitoral do Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40,4% das intenções de voto, no cenário estimulado para o primeiro turno em que Michelle Bolsonaro (PL), com 29,4%, é a única representante do clã. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.

Já em um eventual segundo turno, Lula tem 45% e Michelle 36%. Outros 11% votam em branco ou nulo e 08% dos eleitores não souberam opinar. A diferença entre ambos aumentou desde o último levantamento, no fim de maio, quando o presidente tinha 46% e a ex-primeira-dama 40%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Estimulada 1º turno

40,4% – Lula (PT)
29,4% – Michelle Bolsonaro (PL)
07,0% – Ronaldo Caiado (PSD)
04,4% – Romeu Zema (Novo)
03,5% – Renan Santos (Missão)
03,2% – Aécio Neves (PSDB)
02,5% – Augusto Cury (Avante)
01,4% – Outros *
02,6% – Ninguém/Branco/Nulo
05,7%  – Não sabe

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*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Estimulada 2º turno

45% – Lula (PT)
36% – Michelle Bolsonaro (PL)
11% – Branco/Nulo
08% – Não sabe

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Na comparação por gênero, Michelle vence entre os homens com 42,1% ante 39,3% de Lula – enquanto o petista tem mais votos entre as mulheres, com 50,3% a 30,4% da ex-primeira-dama.

Lula x Michelle entre HOMENS

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42,1% – Michelle Bolsonaro (PL)
39,3% – Lula (PT)
10,6% – Branco/Nulo
08,1% – Não sabe

Lula x Michelle entre MULHERES

50,3% – Lula (PT)
30,4% – Michelle Bolsonaro (PL)
11,4% – Branco/Nulo
07,9% – Não sabe

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A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.

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Eleições 2026
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