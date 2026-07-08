O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula em nova pesquisa eleitoral

Ler Resumo





A pesquisa Meio/Ideia aponta Lula na liderança com 40,4% no 1º turno, contra 29,4% de Michelle Bolsonaro. No 2º turno, Lula tem 45% e Michelle 36%, com a diferença aumentando desde maio. O levantamento detalha a preferência por gênero, mostrando Lula forte entre mulheres e Michelle entre homens.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A pesquisa eleitoral do Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40,4% das intenções de voto, no cenário estimulado para o primeiro turno em que Michelle Bolsonaro (PL), com 29,4%, é a única representante do clã. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.

Já em um eventual segundo turno, Lula tem 45% e Michelle 36%. Outros 11% votam em branco ou nulo e 08% dos eleitores não souberam opinar. A diferença entre ambos aumentou desde o último levantamento, no fim de maio, quando o presidente tinha 46% e a ex-primeira-dama 40%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Estimulada 1º turno

40,4% – Lula (PT)

29,4% – Michelle Bolsonaro (PL)

07,0% – Ronaldo Caiado (PSD)

04,4% – Romeu Zema (Novo)

03,5% – Renan Santos (Missão)

03,2% – Aécio Neves (PSDB)

02,5% – Augusto Cury (Avante)

01,4% – Outros *

02,6% – Ninguém/Branco/Nulo

05,7% – Não sabe

Continua após a publicidade

*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Estimulada 2º turno

45% – Lula (PT)

36% – Michelle Bolsonaro (PL)

11% – Branco/Nulo

08% – Não sabe

Continua após a publicidade

Na comparação por gênero, Michelle vence entre os homens com 42,1% ante 39,3% de Lula – enquanto o petista tem mais votos entre as mulheres, com 50,3% a 30,4% da ex-primeira-dama.

Lula x Michelle entre HOMENS



Continua após a publicidade

42,1% – Michelle Bolsonaro (PL)

39,3% – Lula (PT)

10,6% – Branco/Nulo

08,1% – Não sabe

Lula x Michelle entre MULHERES

50,3% – Lula (PT)

30,4% – Michelle Bolsonaro (PL)

11,4% – Branco/Nulo

07,9% – Não sabe

Continua após a publicidade

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.