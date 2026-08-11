Pesquisa mostra o desempenho de Lula no colégio eleitoral onde obteve a maior vitória em 2022
Na última eleição, petista venceu em 415 dos 417 municípios da Bahia, conquistando quase 4 milhões de votos a mais que Jair Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga as simulações de primeiro e segundo turno na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste e o estado onde o petista obteve sua maior vitória em 2022 contra Jair Bolsonaro, segundo aponta um levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores baianos entre os dias 6 e 10 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Na simulação de primeiro turno no estado, o petista tem 56% das intenções de votos. O segundo lugar fica com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem menos da metade, com 23%. Veja abaixo.
- Lula (PT): 56%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 2%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 4%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados atingiram 1%.
Já na simulação de segundo turno, os dois candidatos avançam, mas ainda com uma distância abissal entre eles: Lula tem quase o dobro de Flávio.
- Lula (PT): 59%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe / Não respondeu: 5%
Já quando observadas as rejeições, o cenário se inverte, com Flávio despontando como principal nome rejeitado, com 57% dos eleitores afirmando que não votariam nele, enquanto Lula passa a ocupar a segunda posição, com menos de 30% de rejeição.
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Lula (PT): 28%
- Renan Santos (Missão): 27%
- Ronaldo Caiado (PSD): 25%
- Romeu Zema (Novo): 24%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 23%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 22%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 18%
- Samara Martins (UP): 17%
- Clariana Barão (DC): 15%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
Em 2022, a Bahia deu a Lula quase 4 milhões de votos a mais (3.740.787) que Jair Bolsonaro. O petista obteve 6.097.815 votos válidos (72,12%), e seu adversário e então presidente da República conquistou 2.357.028 votos (27,88%), segundo o TSE. Lula venceu em 415 do total de 417 municípios do estado. O quadro foi fundamental para sua vitória à Presidência, já que, nacionalmente, ele teve apenas 1,8 milhão de votos a mais que seu adversário.