Pesquisa mostra o desempenho de Lula no colégio eleitoral onde obteve a maior vitória em 2022

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Pesquisa Real Time Big Data aponta que Lula mantém liderança folgada na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste. O petista tem 56% no primeiro turno e 59% em simulação de segundo contra Flávio Bolsonaro, que registra 23% e 30%, respectivamente. Lula também tem menor rejeição no estado, replicando o cenário de sua grande vitória em 2022.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga as simulações de primeiro e segundo turno na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste e o estado onde o petista obteve sua maior vitória em 2022 contra Jair Bolsonaro, segundo aponta um levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores baianos entre os dias 6 e 10 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na simulação de primeiro turno no estado, o petista tem 56% das intenções de votos. O segundo lugar fica com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem menos da metade, com 23%. Veja abaixo.