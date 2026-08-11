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Política

Pesquisa mostra o desempenho de Lula no colégio eleitoral onde obteve a maior vitória em 2022

Na última eleição, petista venceu em 415 dos 417 municípios da Bahia, conquistando quase 4 milhões de votos a mais que Jair Bolsonaro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h51 | Atualizado em 11 ago 2026, 11h57
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga as simulações de primeiro e segundo turno na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste e o estado onde o petista obteve sua maior vitória em 2022 contra Jair Bolsonaro, segundo aponta um levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores baianos entre os dias 6 e 10 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na simulação de primeiro turno no estado, o petista tem 56% das intenções de votos. O segundo lugar fica com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem menos da metade, com 23%. Veja abaixo.

  • Lula (PT): 56%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 23%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 4%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados atingiram 1%.

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Já na simulação de segundo turno, os dois candidatos avançam, mas ainda com uma distância abissal entre eles: Lula tem quase o dobro de Flávio.

  • Lula (PT): 59%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe / Não respondeu: 5%

Já quando observadas as rejeições, o cenário se inverte, com Flávio despontando como principal nome rejeitado, com 57% dos eleitores afirmando que não votariam nele, enquanto Lula passa a ocupar a segunda posição, com menos de 30% de rejeição.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 57%
  • Lula (PT): 28%
  • Renan Santos (Missão): 27%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 25%
  • Romeu Zema (Novo): 24%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 23%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 22%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 18%
  • Samara Martins (UP): 17%
  • Clariana Barão (DC): 15%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

Em 2022, a Bahia deu a Lula quase 4 milhões de votos a mais (3.740.787) que Jair Bolsonaro. O petista obteve 6.097.815 votos válidos (72,12%), e seu adversário e então presidente da República conquistou 2.357.028 votos (27,88%), segundo o TSE. Lula venceu em 415 do total de 417 municípios do estado. O quadro foi fundamental para sua vitória à Presidência, já que, nacionalmente, ele teve apenas 1,8 milhão de votos a mais que seu adversário.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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