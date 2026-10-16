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Política

O desempenho de Lula na sabatina da Globo e os riscos do debate da Band, segundo colunistas de VEJA

Em Os Três Poderes, editores avaliam que confronto direto colocará à prova os candidatos após campanha marcada por acusações à distância

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 14h44
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O desempenho de Lula na sabatina da Globo e os riscos do debate da Band, segundo colunistas de VEJA Priorize VEJA no Google

O primeiro debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro pode ser decisivo para a disputa presidencial, avalia o editor de VEJA José Benedito da Silva. Previsto para domingo na Band, o encontro colocará os adversários frente a frente pela primeira vez nesta campanha, depois de uma sequência de acusações feitas por meio de propaganda eleitoral e de terceiros. Para o jornalista, o confronto traz um risco particular: “Um deslize pode ser fatal nesse tipo de encontro” (este texto é um resumo do vídeo acima).

A expectativa para os debates foi discutida no programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 16, apresentado por Ricardo Ferraz, com análises de José Benedito e Robson Bonin. Além do encontro na Band, está previsto outro na TV Globo às vésperas da votação. Os editores também avaliaram a sabatina de Lula ao Jornal Nacional, realizada na quinta-feira, e os desafios do confronto direto com Flávio.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o debate ganha importância nesta eleição?

Bonin destacou que a ausência de embates anteriores aumenta o peso desse primeiro encontro. Os candidatos se recusaram a debater ao longo da campanha e chegam ao confronto a menos de dez dias do segundo turno. “Com certeza esse debate ganha uma importância maior”, afirmou.

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José Benedito apontou uma diferença entre os adversários: enquanto o desempenho de Lula como debatedor é conhecido, o de Flávio ainda desperta dúvidas. O editor questionou a percepção de que o candidato do PL necessariamente teria dificuldades e observou que o encontro permitirá aos dois cobrar respostas diretamente, sem a mediação das peças de campanha.

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O confronto será de propostas ou de acusações?

Para José Benedito, o tom agressivo da propaganda eleitoral tende a se repetir no debate. O jornalista prevê cobranças sobre escândalos de corrupção e considera pouco provável que as propostas dominem o encontro. “Eu acho que vai ser dedo no olho e gritaria também nesse debate”, disse. Na avaliação dele, a experiência para enfrentar os ataques sem cometer erros pode fazer diferença.

Ferraz ressaltou que o confronto permitirá submeter os discursos dos candidatos ao contraditório. Segundo o apresentador, as acusações têm ocorrido em uma dinâmica de monólogos, sem oportunidade de réplica. Para ele, ouvir explicações sobre temas como segurança pública e denúncias de corrupção, seguidas de questionamentos do adversário, será importante para a decisão do eleitor.

Como os editores avaliaram a sabatina de Lula na Globo?

Bonin considerou a entrevista menos prejudicial a Lula do que a anterior, que, segundo ele, havia concentrado mais perguntas em escândalos de corrupção. O editor, porém, criticou a declaração do presidente de que só havia descoberto recentemente a falta de reajuste do Bolsa Família. Também questionou a ausência de uma pergunta sobre a reportagem de VEJA que revelou a citação de Lula em uma proposta de delação de Daniel Vorcaro.

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José Benedito concordou que a sabatina foi menos dura e deu ao candidato mais espaço para falar de ações do governo, mas demonstrou ceticismo quanto ao efeito eleitoral da entrevista. Para o editor, o debate tem maior potencial de influenciar a disputa por colocar os adversários em uma situação ainda não vista nesta campanha.

Ferraz avaliou que Lula conseguiu direcionar parte da conversa para assuntos favoráveis, como o fim da escala 6×1 e os anúncios de benefícios. Na interpretação do apresentador, o presidente recuperou espaço para apresentar sua agenda depois de um período pressionado por denúncias. Nos debates, contudo, essa capacidade será testada pelas perguntas e réplicas do adversário.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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