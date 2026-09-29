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Política

O desempenho de Lula entre evangélicos nas últimas pesquisas eleitorais

Quaest, BTG/Nexus e Datafolha ajudam a dimensionar a posição do presidente no segmento religioso

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h04
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno azul-marinho, camisa azul-clara e gravata bege estampada, com a mão direita no queixo, pensativo, olhando para frente. Ao fundo, a bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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As pesquisas eleitorais mais recentes mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda atrás de Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores evangélicos, mas dois levantamentos recentes registram redução da distância entre os candidatos nesse segmento. Na Quaest, o presidente passou de 23% para 27% em uma semana. Na BTG/Nexus, a vantagem de Flávio sobre Lula caiu de 25 para 19 pontos percentuais.

O que mudou na pesquisa Quaest?

A Quaest divulgada nesta segunda, 28, registra Lula com 27% das intenções de voto entre os evangélicos, quatro pontos acima dos 23% da rodada anterior. Flávio Bolsonaro aparece com 46%, ante 49% na semana anterior. As duas variações estão dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais informada para esse segmento.

Com as oscilações, a distância numérica entre os dois passou de 26 para 19 pontos percentuais. O movimento entre os evangélicos difere do observado no conjunto do eleitorado: na pesquisa geral, Lula aparece com 39% e Flávio, com 34%.

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A mudança também aparece na simulação de segundo turno. Lula passou de 28% para 30% entre os evangélicos, enquanto Flávio oscilou de 58% para 54%. O candidato do PL, portanto, continua numericamente à frente nesse grupo.

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Como Lula aparece entre evangélicos na BTG/Nexus?

Na pesquisa BTG/Nexus, também divulgada nesta segunda, 28, Lula alcança 31% das intenções de voto entre os evangélicos no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registra 50%. A diferença entre os dois é de 19 pontos percentuais.

Na rodada anterior, a vantagem de Flávio nesse segmento era de 25 pontos. O novo levantamento, portanto, mostra uma redução de seis pontos na distância entre os dois candidatos, embora o senador permaneça numericamente à frente entre os evangélicos.

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No eventual segundo turno, Lula chega a 35% entre os evangélicos e Flávio aparece com 57%. A diferença nesse cenário é de 22 pontos percentuais.

O que mostra o Datafolha?

O Datafolha também registra Lula em patamar inferior ao de Flávio Bolsonaro entre os evangélicos. O presidente tem 27% das intenções de voto nesse segmento, diante de 47% do senador, uma diferença de vinte pontos percentuais. No conjunto do eleitorado, os dois aparecem mais próximos, com 40% para Lula e 36% para Flávio.

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O recorte religioso contrasta com o desempenho dos candidatos entre os católicos no mesmo levantamento. Nesse grupo, Lula registra 45%, enquanto Flávio tem 33%.

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O que as pesquisas permitem concluir sobre o movimento?

Os levantamentos não formam uma série única e utilizam metodologias diferentes, o que impede comparar diretamente os percentuais de um instituto com os de outro como se representassem uma evolução contínua. Dentro das próprias séries, porém, Quaest e BTG/Nexus registram redução recente da distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no eleitorado evangélico. Mesmo assim, nos três levantamentos, o candidato do PL permanece numericamente à frente nesse segmento.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 24 e 27 de setembro, com nível de confiança de 95%. A BTG/Nexus entrevistou 2.000 pessoas por telefone entre 25 e 27 de setembro e tem margem de erro geral de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores presencialmente em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro; a margem de erro geral também é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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