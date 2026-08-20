O desempenho de Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Norte, segundo pesquisa

Se a eleição fosse apenas entre os paraenses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria chance de ganhar a reeleição ainda no primeiro turno, segundo nova pesquisa AtlasIntel.

No maior colégio eleitoral da região norte do país, Lula tem 48,9% das intenções de voto, ante 37,4% do segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Lula poderia ultrapassar 50% da preferência. O instituto também fez uma simulação de votos válidos, excluindo indecisos e quem disse que vai votar branco ou nulo. Neste cenário, Lula atingiria 49,7%.

O resultado está em linha com a pesquisa para o governo do Pará, em que a candidata governista Hana Ghassan (MDB) aparece à frente.

Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores do Pará:

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Lula (PT): 48,9%

Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%

Renan Santos (Missão): 5,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,5%

Augusto Cury (Avante): 1,7%

Romeu Zema (Novo): 1,3%

Samara Martins (UP): 0,5%

Clariana Barão (DC): 0%

Nulo/branco: 1,1%

Não sei: 0,5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.197 entrevistas pela internet com eleitores paraenses entre os dias 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PA-04533/2026.