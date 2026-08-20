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Política

O desempenho de Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Norte, segundo pesquisa

Presidente tem a preferência da maior parte dos eleitores do Pará

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 15h25
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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O desempenho de Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Norte, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Se a eleição fosse apenas entre os paraenses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria chance de ganhar a reeleição ainda no primeiro turno, segundo nova pesquisa AtlasIntel.

No maior colégio eleitoral da região norte do país, Lula tem 48,9% das intenções de voto, ante 37,4% do segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Lula poderia ultrapassar 50% da preferência. O instituto também fez uma simulação de votos válidos, excluindo indecisos e quem disse que vai votar branco ou nulo. Neste cenário, Lula atingiria 49,7%.

O resultado está em linha com a pesquisa para o governo do Pará, em que a candidata governista Hana Ghassan (MDB) aparece à frente.

Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores do Pará:

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  • Lula (PT): 48,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%
  • Renan Santos (Missão): 5,9%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2,5%
  • Augusto Cury (Avante): 1,7%
  • Romeu Zema (Novo): 1,3%
  • Samara Martins (UP): 0,5%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Nulo/branco: 1,1%
  • Não sei: 0,5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.197 entrevistas pela internet com eleitores paraenses entre os dias 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PA-04533/2026.

 

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