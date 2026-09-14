O desempenho de Flávio Bolsonaro entre as mulheres na nova pesquisa Quaest

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A nova pesquisa Quaest indica empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula em um eventual segundo turno. Embora Flávio lidere numericamente no eleitorado geral com 42% contra 40% de Lula, o presidente mantém vantagem entre as mulheres (41% a 38%). Confira os detalhes do levantamento.

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Flávio Bolsonaro (PL) registrou 38% das intenções de voto entre as mulheres em uma eventual disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. Lula aparece com 41% nesse segmento, uma vantagem numérica de três pontos percentuais sobre o senador.

Na nova rodada da Quaest, Flávio alcançou uma vantagem numérica sobre Lula no conjunto do eleitorado em uma simulação de segundo turno. O senador marca 42%, contra 40% do presidente. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento, os dois permanecem tecnicamente empatados.

Como está a disputa entre as mulheres?

No recorte feminino, Lula aparece numericamente à frente de Flávio por 41% a 38%. Outros 14% das entrevistadas afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos, enquanto 7% estão indecisas.

Assim, 21% das mulheres ouvidas pela Quaest não indicam voto em Lula nem em Flávio no cenário apresentado.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que muda quando se considera todo o eleitorado?

No resultado geral da simulação de segundo turno, a ordem se inverte. Flávio aparece com 42% e Lula, com 40%.

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Na rodada anterior, divulgada no dia 7 de setembro, os dois tinham 41%. A diferença de dois pontos agora registrada, porém, está dentro da margem de erro da pesquisa, o que mantém o cenário de empate técnico.

O contraste mostra que, embora Flávio tenha alcançado a dianteira numérica no resultado geral, Lula conserva vantagem numérica entre as mulheres no levantamento mais recente.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.