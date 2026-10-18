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Política

O desempenho de Flávio Bolsonaro e Lula na menor cidade do país

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro obteve a maioria dos 1300 votos de Serra da Saudade, município que fica no interior de Minas Gerais

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 10h09
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (RJ), derrotou o presidente Lula no primeiro turno das eleições em Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil, que, curiosamente, tem mais eleitores do que moradores.

Com 833 habitantes, o município fica em Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Em Serra da Saudade, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado entre os 1.300 eleitores.

O senador conquistou 55,14% dos votos. Já Lula obteve apenas 33,38%. Serra da Saudade tem mais eleitores do que habitantes porque as pessoas costumam ir  trabalhar em outros lugares, mas mantém lá o domicílio eleitoral no local.

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A cidade tem catorze ruas, 337 casas, um posto de saúde, uma escola e duas igrejas. Por lá, não existe posto de combustível, nem farmácia. Para abastecer o carro ou comprar remédios, é preciso percorrer 12 quilômetros até o comércio mais próximo.

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Há algumas outras peculiaridades na política do município mineiro. Serra da Saudade atualmente é comandada pela advogada Neusa Maria Ribeiro (PP), prefeita eleita em 2024. Antes disso, o município era chefiado por Alaor Machado, também do PP, ex-marido da atual prefeita.

O casal se divorciou em 2004, ano em que os dois também passaram a se alternar no poder.

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Quatro anos depois, em 2008, Neusa foi eleita prefeita para o lugar do ex-marido que, em 2020, voltou ao cargo no lugar da ex-mulher. A família chegou a apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, quando ele conquistou a Presidência da República.

Apesar de Lula ter conquistado 360 votos em Serra da Saudade, o município não possui habitantes filiados ao PT, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Já o PL, partido de Flávio Bolsonaro, conta com 10 filiados.

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Em 2022, no segundo turno, o então candidato Jair Bolsonaro venceu Lula na corrida pelo Planalto. O ex-capitão obteve 53,85% dos votos. Já o petista obteve 46,15%.

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