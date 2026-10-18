O desempenho de Flávio Bolsonaro e Lula na menor cidade do país
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro obteve a maioria dos 1300 votos de Serra da Saudade, município que fica no interior de Minas Gerais
O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (RJ), derrotou o presidente Lula no primeiro turno das eleições em Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil, que, curiosamente, tem mais eleitores do que moradores.
Com 833 habitantes, o município fica em Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Em Serra da Saudade, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado entre os 1.300 eleitores.
O senador conquistou 55,14% dos votos. Já Lula obteve apenas 33,38%. Serra da Saudade tem mais eleitores do que habitantes porque as pessoas costumam ir trabalhar em outros lugares, mas mantém lá o domicílio eleitoral no local.
A cidade tem catorze ruas, 337 casas, um posto de saúde, uma escola e duas igrejas. Por lá, não existe posto de combustível, nem farmácia. Para abastecer o carro ou comprar remédios, é preciso percorrer 12 quilômetros até o comércio mais próximo.
Há algumas outras peculiaridades na política do município mineiro. Serra da Saudade atualmente é comandada pela advogada Neusa Maria Ribeiro (PP), prefeita eleita em 2024. Antes disso, o município era chefiado por Alaor Machado, também do PP, ex-marido da atual prefeita.
O casal se divorciou em 2004, ano em que os dois também passaram a se alternar no poder.
Quatro anos depois, em 2008, Neusa foi eleita prefeita para o lugar do ex-marido que, em 2020, voltou ao cargo no lugar da ex-mulher. A família chegou a apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, quando ele conquistou a Presidência da República.
Apesar de Lula ter conquistado 360 votos em Serra da Saudade, o município não possui habitantes filiados ao PT, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Já o PL, partido de Flávio Bolsonaro, conta com 10 filiados.
Em 2022, no segundo turno, o então candidato Jair Bolsonaro venceu Lula na corrida pelo Planalto. O ex-capitão obteve 53,85% dos votos. Já o petista obteve 46,15%.