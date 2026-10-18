O desempenho de Flávio Bolsonaro e Lula na menor cidade do país

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, superou Lula na disputa eleitoral em Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil. O senador do PL obteve 55,14% dos votos, enquanto o petista ficou com 33,38%. A matéria detalha as peculiaridades do município mineiro e seu histórico político, que segue para o segundo turno.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (RJ), derrotou o presidente Lula no primeiro turno das eleições em Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil, que, curiosamente, tem mais eleitores do que moradores.

Com 833 habitantes, o município fica em Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Em Serra da Saudade, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado entre os 1.300 eleitores.

O senador conquistou 55,14% dos votos. Já Lula obteve apenas 33,38%. Serra da Saudade tem mais eleitores do que habitantes porque as pessoas costumam ir trabalhar em outros lugares, mas mantém lá o domicílio eleitoral no local.

A cidade tem catorze ruas, 337 casas, um posto de saúde, uma escola e duas igrejas. Por lá, não existe posto de combustível, nem farmácia. Para abastecer o carro ou comprar remédios, é preciso percorrer 12 quilômetros até o comércio mais próximo.

Continua após a publicidade

Há algumas outras peculiaridades na política do município mineiro. Serra da Saudade atualmente é comandada pela advogada Neusa Maria Ribeiro (PP), prefeita eleita em 2024. Antes disso, o município era chefiado por Alaor Machado, também do PP, ex-marido da atual prefeita.

O casal se divorciou em 2004, ano em que os dois também passaram a se alternar no poder.

Continua após a publicidade

Quatro anos depois, em 2008, Neusa foi eleita prefeita para o lugar do ex-marido que, em 2020, voltou ao cargo no lugar da ex-mulher. A família chegou a apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, quando ele conquistou a Presidência da República.

Apesar de Lula ter conquistado 360 votos em Serra da Saudade, o município não possui habitantes filiados ao PT, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Já o PL, partido de Flávio Bolsonaro, conta com 10 filiados.

Continua após a publicidade

Em 2022, no segundo turno, o então candidato Jair Bolsonaro venceu Lula na corrida pelo Planalto. O ex-capitão obteve 53,85% dos votos. Já o petista obteve 46,15%.