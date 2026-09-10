O desempenho de Augusto Cury na nova pesquisa AtlasIntel

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Nova pesquisa AtlasIntel para 2026 aponta Augusto Cury em terceiro lugar na corrida presidencial com 6,6% no primeiro turno, atrás de Lula e Flávio Bolsonaro. Em um eventual segundo turno contra Lula, Cury alcança 41,1% das intenções de voto, com o petista à frente com 43,8%, superando a margem de erro.

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O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar na corrida presidencial de 2026 em nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10. Ele soma 6,6% das intenções de voto no cenário de primeiro turno testado pelo instituto, atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 43%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 37,4%.

O desempenho deixa Cury praticamente empatado numericamente com Renan Santos (Missão), que registra 6,5%. Os demais nomes testados aparecem abaixo desse patamar: Romeu Zema (Novo) tem 2,1%, Ronaldo Caiado (PSD), 1,1%, e Samara (UP) e Pablo Marçal (PRTB), 1% cada.

Como Cury se sai contra Lula no segundo turno?

Em um eventual segundo turno contra Lula, Cury alcança 41,1% das intenções de voto, enquanto o petista marca 43,8%. A diferença entre os dois é de 2,7 pontos percentuais. Outros 15,2% dos entrevistados dizem que votariam em branco, nulo ou não sabem em quem votar nesse cenário.

A distância entre Lula e Cury supera a margem de erro de um ponto percentual informada pelo levantamento. Entre os cinco adversários de Lula testados pelo AtlasIntel em cenários de segundo turno, Cury é um dos dois diante dos quais o presidente aparece numericamente à frente. O outro é Renan Santos, que registra 33,8%, ante 46% do petista.

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Como o resultado de Cury se compara ao dos outros candidatos?

Nos demais cenários de segundo turno, a pesquisa aponta disputas mais apertadas. Flávio Bolsonaro registra 46,4%, contra 46,2% de Lula, enquanto Zema aparece com 46,2% diante de 46% do presidente. Caiado e Lula marcam 45,7% cada. Como a margem de erro é de um ponto percentual, esses confrontos configuram empate técnico.

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Como foi feita a pesquisa?

O AtlasIntel ouviu 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.