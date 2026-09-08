Nova pesquisa BTG/Nexus mostra o desempenho de Augusto Cury contra Lula no segundo turno
Levantamento mostra como o candidato do Avante se sai em eventual disputa contra o presidente
A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 8 traz um dado inédito sobre Augusto Cury na corrida presidencial: em um eventual segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do Avante aparece numericamente à frente do presidente. Cury tem 45% das intenções de voto, contra 43% de Lula. A diferença de 2 pontos percentuais está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.
É a primeira vez que a Nexus testa um confronto direto entre os dois. O resultado chama atenção porque Cury aparece apenas na terceira posição no primeiro turno, com 9%, mas mostra capacidade de atrair votos além de sua base inicial quando colocado frente a frente com Lula.
Como Cury chega ao segundo turno contra Lula?
No principal cenário de primeiro turno, Cury marca 9% das intenções de voto, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro, com 35%.
Na rodada anterior, o escritor havia chegado a 11%, depois de uma forte alta. Agora, recuou numericamente 2 pontos, dentro da margem de erro, mas manteve a terceira colocação.
Mesmo com um desempenho mais modesto na primeira etapa da eleição, Cury aparece competitivo no confronto direto com o presidente.
De onde vêm os votos de Cury no segundo turno?
Segundo a própria Nexus, Cury recebe votos de eleitores de candidaturas de direita no primeiro turno e também consegue avançar entre segmentos que não o escolhem inicialmente.
O instituto destaca que parte desse desempenho vem de eleitores que não conhecem bem o escritor e, ainda assim, optam por ele quando a alternativa é Lula. A Nexus também aponta que Cury conquista uma pequena parcela de eleitores que votariam em Lula contra Flávio Bolsonaro, mas que, diante do candidato do Avante, mudam de escolha.
Cury tem espaço para crescer?
O levantamento mostra que 42% dos entrevistados estão dentro do potencial de voto de Cury.
Desse total, 7% dizem que ele é o único candidato em quem votariam, enquanto 35% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outros nomes.
A rejeição do escritor é de 29%, inferior à de Lula, com 49%, e à de Flávio Bolsonaro, com 50%. Cury também tem rejeição menor que Ronaldo Caiado, com 36%, Zema, com 42%, e Renan Santos, com 43%.
O voto em Cury está consolidado?
Menos do que o dos dois principais candidatos.
Entre os eleitores de Cury no primeiro turno, 58% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar, enquanto 39% dizem que ainda podem trocar de candidato.
Para comparação, 90% dos eleitores de Lula dizem estar decididos, e 84% dos apoiadores de Flávio afirmam o mesmo.
Cury, porém, aparece como a principal segunda opção entre os eleitores que admitem mudar de voto: 20% desse grupo dizem que ele seria sua alternativa. Flávio tem 17%, Caiado, 12%, Lula, 10%, Renan Santos, 7%, e Zema, 6%.
Como Lula se sai contra os outros adversários?
Além de Cury, Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente de Lula, por 46% a 45%, em empate técnico.
Nos outros cenários, o presidente lidera numericamente. Lula tem 46% contra 43% de Ronaldo Caiado, 47% contra 40% de Zema e 47% contra 39% de Renan Santos.
O desempenho de Cury, portanto, o coloca como o adversário que obtém o melhor resultado numérico contra Lula entre os nomes testados nesta rodada, ao lado de Flávio Bolsonaro.
A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.
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