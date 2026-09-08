Nova pesquisa BTG/Nexus mostra o desempenho de Augusto Cury contra Lula no segundo turno

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela que Augusto Cury, do Avante, aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno presidencial, com 45% contra 43% do atual presidente, configurando empate técnico. Apesar de estar em terceiro no primeiro turno, Cury mostra capacidade de atrair eleitores e tem menor rejeição. Leia a análise completa da sondagem.

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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 8 traz um dado inédito sobre Augusto Cury na corrida presidencial: em um eventual segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do Avante aparece numericamente à frente do presidente. Cury tem 45% das intenções de voto, contra 43% de Lula. A diferença de 2 pontos percentuais está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

É a primeira vez que a Nexus testa um confronto direto entre os dois. O resultado chama atenção porque Cury aparece apenas na terceira posição no primeiro turno, com 9%, mas mostra capacidade de atrair votos além de sua base inicial quando colocado frente a frente com Lula.

Como Cury chega ao segundo turno contra Lula?

No principal cenário de primeiro turno, Cury marca 9% das intenções de voto, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro, com 35%.

Na rodada anterior, o escritor havia chegado a 11%, depois de uma forte alta. Agora, recuou numericamente 2 pontos, dentro da margem de erro, mas manteve a terceira colocação.

Mesmo com um desempenho mais modesto na primeira etapa da eleição, Cury aparece competitivo no confronto direto com o presidente.

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De onde vêm os votos de Cury no segundo turno?

Segundo a própria Nexus, Cury recebe votos de eleitores de candidaturas de direita no primeiro turno e também consegue avançar entre segmentos que não o escolhem inicialmente.

O instituto destaca que parte desse desempenho vem de eleitores que não conhecem bem o escritor e, ainda assim, optam por ele quando a alternativa é Lula. A Nexus também aponta que Cury conquista uma pequena parcela de eleitores que votariam em Lula contra Flávio Bolsonaro, mas que, diante do candidato do Avante, mudam de escolha.

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Cury tem espaço para crescer?

O levantamento mostra que 42% dos entrevistados estão dentro do potencial de voto de Cury.

Desse total, 7% dizem que ele é o único candidato em quem votariam, enquanto 35% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outros nomes.

A rejeição do escritor é de 29%, inferior à de Lula, com 49%, e à de Flávio Bolsonaro, com 50%. Cury também tem rejeição menor que Ronaldo Caiado, com 36%, Zema, com 42%, e Renan Santos, com 43%.

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O voto em Cury está consolidado?

Menos do que o dos dois principais candidatos.

Entre os eleitores de Cury no primeiro turno, 58% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar, enquanto 39% dizem que ainda podem trocar de candidato.

Para comparação, 90% dos eleitores de Lula dizem estar decididos, e 84% dos apoiadores de Flávio afirmam o mesmo.

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Cury, porém, aparece como a principal segunda opção entre os eleitores que admitem mudar de voto: 20% desse grupo dizem que ele seria sua alternativa. Flávio tem 17%, Caiado, 12%, Lula, 10%, Renan Santos, 7%, e Zema, 6%.

Como Lula se sai contra os outros adversários?

Além de Cury, Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente de Lula, por 46% a 45%, em empate técnico.

Nos outros cenários, o presidente lidera numericamente. Lula tem 46% contra 43% de Ronaldo Caiado, 47% contra 40% de Zema e 47% contra 39% de Renan Santos.

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O desempenho de Cury, portanto, o coloca como o adversário que obtém o melhor resultado numérico contra Lula entre os nomes testados nesta rodada, ao lado de Flávio Bolsonaro.

A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.