O desejo de Haddad para definir vice em São Paulo

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) disse nesta segunda, 15, que a decisão de quem será seu vice na disputa ao governo de São Paulo caberá à esfera federal, e que ficará satisfeito seja qual for o nome escolhido para compor a chapa com ele.

“O PSB está com dois candidatos ao Senado. Isso vai acabar de alguma maneira resvalando não só em São Paulo, mas na esfera nacional também. É natural que isso passe por uma discussão em Brasília também”, disse ele no VEJA Fórum Rumos do Brasil, acrescentando que tanto Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) ou Márcio França (PSB), cotados para estarem na sua chapa, seriam “um luxo”. Os três são pré-candidatos ao Senado, e França, pressionado para ser vice na disputa em São Paulo, tem resistido a aceitar a missão.

“Para mim é uma situação muito confortável, qualquer que seja a solução que a gente venha a abraçar vão contar com meu entusiasmo”, afirmou Haddad.

Ele disse estar tão à vontade com a escolha que não precisa participar das reuniões que a selarão, mas que gostaria que a decisão fosse tomada em conjunto entre PT e PSB. “Gostaria que vice-presidente Alckmin e o presidente Lula chamassem [o PSB] para a reunião e pudessem decidir juntos, com a minha presença ou sem. Já disse aos dois que estou confortável com a decisão que o PSB tomar”, falou.

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