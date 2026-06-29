O desconhecimento sobre investigação que mira ligação de Jaques Wagner com Vorcaro

O noticiário sobre a operação da Polícia Federal que investiga o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo na Casa, ainda enfrenta o desconhecimento da maior parte da população. Um levantamento feito pela BTG/Nexus mostra que eleitores de Lula e Bolsonaro são os que mais consomem informações sobre o caso, o que tende a limitar o potencial de alteração do cenário de intenções de voto.

Entre todos os brasileiros, 27% afirmam que conhecem bem e estão acompanhando os desdobramentos das investigações sobre o suposto envolvimento financeiro do senador com um ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro.

Outros 18% declaram que ouviram falar e sabem do que se trata, enquanto 30% ouviram falar, mas sabem pouco a respeito. A parcela daqueles que não sabem do que se trata soma 24%.

Já entre os bolsonaristas convictos, 32% conhecem bem o assunto, e 23% ouviram falar e sabem do que se trata. Do outro lado, entre os lulistas convictos, 31% acompanham de perto o caso e 18% conhecem o teor da denúncia.

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Em contrapartida, eleitores classificados como “não polarizados” demonstram maior distanciamento do caso. Apenas 16% afirmam conhecer bem e acompanhar o caso, ao passo que 30% relatam nunca terem ouvido falar sobre a operação policial.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.009 pessoas entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.