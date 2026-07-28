O desafio do governador ‘desconhecido’ do segundo maior colégio eleitoral do país

Apesar de ocupar o governo de Minas Gerais, Matheus Simões ainda não conseguiu transformar a visibilidade do cargo em intenção de voto. Essa é a avaliação do cientista político Murilo Medeiros, que, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, apontou o alto grau de desconhecimento do governador como o principal entrave para sua candidatura. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo a pesquisa Genial/Quaest apresentada no programa, Simões aparece com 6% das intenções de voto no primeiro turno, atrás de Cleitinho Azevedo, Alexandre Kalil e Patrus Ananias.

Qual é o principal obstáculo para o governador?

Na avaliação de Murilo Medeiros, o desafio de Matheus Simões passa menos pela disputa eleitoral em si e mais pelo fato de ainda ser pouco conhecido pelo eleitorado mineiro.

“Ele enfrenta alguns obstáculos, como o alto grau de desconhecimento. Seis em cada dez mineiros ainda não conhecem a sua postulação ao governo.”

Segundo os dados da Genial/Quaest, 58% dos entrevistados afirmam não conhecer Simões. Para Medeiros, essa falta de identificação dificulta a consolidação da candidatura. “Essa taxa de desconhecimento, também faz com que ele não tenha identidade ainda junto ao eleitorado mineiro.”

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Por que a eventual saída de Cleitinho pode mudar o cenário?

Embora Cleitinho lidere as pesquisas, Medeiros ressaltou que o senador ainda não confirmou se disputará o governo. Caso ele fique fora da eleição, o cenário, segundo o cientista político, muda completamente.

“Essa eventual saída dele da disputa embaralha completamente o jogo eleitoral em Minas. A eleição vira uma completa loteria.”

Nas simulações citadas durante a entrevista, todos os candidatos aparecem abaixo de 20% das intenções de voto sem a presença de Cleitinho, o que abre espaço para uma disputa mais fragmentada.

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Como o desconhecimento afeta a candidatura?

Para Murilo Medeiros, a dificuldade de Matheus Simões em se tornar conhecido também aumenta sua dependência de outros fatores para crescer na corrida eleitoral. “E ele fica muito dependente da transferência de voto.”

Segundo o cientista político, a pesquisa mostra que, sem Cleitinho, os votos não migram automaticamente para um único candidato. Em vez disso, cresce o número de eleitores indecisos, de votos brancos e nulos, cenário que reforça a indefinição da sucessão em Minas Gerais.

Por que Minas é estratégica para a disputa nacional?

Na avaliação de Murilo Medeiros, o cenário mineiro ultrapassa os limites da eleição estadual. Durante a entrevista, o cientista político destacou que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e afirmou que as definições da disputa terão reflexos sobre a estratégia das principais forças políticas na eleição presidencial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.